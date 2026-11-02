Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados tras ser identificados en cámaras de seguridad y videos de vecinos. Depauli, de 46 años, murió luego de recibir un piedrazo en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.

La investigación por la muerte de Franco Depauli sumó dos nuevos detenidos en Cañuelas. Un adolescente de 16 años y un joven de 19 fueron arrestados este jueves 9 de julio, luego de que los investigadores los identificaran en grabaciones de cámaras de seguridad y videos filmados por vecinos.

Por orden de la fiscalía, efectivos de la Estación de Policía Comunal Segunda realizaron dos allanamientos y detuvieron a L. D. C., de 16 años, y R. G. G., de 19. El menor fue trasladado a un centro de alojamiento juvenil de La Plata, mientras que su situación quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno.

La investigación por el homicidio de Franco Depauli

Depauli, de 46 años, murió el martes en Cañuelas tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea que se desató en los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. El primer sospechoso, un joven de 20 años identificado como I. N. L., había sido detenido en la vía pública pocas horas después del hecho.

El joven de 20 años fue señalado como presunto autor del ataque y, al igual que los otros dos sospechosos, habría sido identificado a partir de grabaciones aportadas por vecinos. Según la información del caso, tiene antecedentes por robo y enfrenta una acusación por homicidio simple.

Cómo ocurrió la muerte durante los festejos en Cañuelas

De acuerdo con la reconstrucción policial, los disturbios habrían comenzado en la esquina de Libertad y 25 de Mayo. Depauli intentó acercarse a su auto, estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente.

José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, describió cómo habría comenzado la pelea:

"Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado".

Del Valle también recordó que, en un primer momento, quienes estaban en el lugar no advirtieron la gravedad de las heridas. Según su relato, al llegar al hospital se informó inicialmente que Depauli había sufrido un infarto, pero luego se estableció que había recibido un piedrazo en la cabeza.