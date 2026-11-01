Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m. · 2 min de lectura

Dos jóvenes armados intentaron robar un local de celulares en el centro de Zárate y tomaron como rehén a una mujer para escapar. La Policía los detuvo tras un tiroteo; uno de ellos resultó herido y fue trasladado bajo custodia al hospital.

Un asalto a un local de venta de teléfonos celulares terminó con dos jóvenes detenidos y una clienta liberada en el centro de Zárate. Durante el operativo, los sospechosos tomaron a la mujer como rehén y se enfrentaron a tiros con efectivos de la Policía bonaerense.

El episodio ocurrió cerca de las 12.30 del sábado en la calle Justa Lima. Los asaltantes ingresaron al comercio con armas de fuego, pero la rápida alerta de vecinos permitió que móviles policiales llegaran al lugar mientras se desarrollaba el robo.

Una mujer fue tomada como rehén durante el asalto en Zárate

Ante la llegada de los agentes, los dos jóvenes intentaron escapar llevándose a una mujer que esperaba ser atendida. Uno de ellos la sujetó del cuello y la utilizó como escudo mientras apuntaba con un revólver y disparaba contra los policías.

Imágenes del operativo difundidas por el municipio y registros tomados por testigos mostraron momentos de tensión, con gritos, corridas y detonaciones. La mujer fue liberada y no se informó que hubiera sufrido heridas.

Un detenido herido fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen

El enfrentamiento terminó cuando uno de los sospechosos recibió varios impactos de bala en una pierna y un brazo. Fue trasladado de urgencia, bajo custodia, al Hospital Virgen del Carmen, donde quedó internado. Su cómplice depuso las armas y se entregó.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, compartió imágenes del operativo y agradeció la actuación de la Policía provincial. Destacó "el accionar rápido y responsable" de los efectivos y señaló que los móviles llegaron inmediatamente tras un llamado al 911.

La investigación por el robo en el centro de Zárate

Los detenidos, de aproximadamente 20 años, serían oriundos de Garín y, según fuentes del caso, no serían de la zona. Fuentes policiales también indicaron que ambos tendrían antecedentes penales y que uno había recuperado la libertad hacía seis meses.

La causa quedó a disposición de la Justicia y, en principio, contempla los delitos de intento de robo y privación de la libertad. Personal de Policía Científica realizó pericias de trazabilidad y planimetría en el lugar. Además, se investiga si alguno de los sospechosos estuvo vinculado con otro robo a un local de celulares ocurrido tres días antes.

Matzkin sostuvo que, tras la llamada al 911, los móviles llegaron de inmediato y actuaron cuando ya no había peligro para terceros. También afirmó: "Inadaptados así no merecen ninguna contemplación más que el castigo penal".