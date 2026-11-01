La organización narco es investigada por una serie de asesinatos en el sur del conurbano bonaerense. La pesquisa por el crimen de Jonathan Estigarribia Godoy permitió identificar a sospechosos, reconstruir el ataque y concretar cinco detenciones.

Kevin Henderson "Marvin" Valderrama Acosta, de 37 años, y Dylan Benjamín Fernández, alias "Pompón", de 23, son señalados como referentes de una organización narco que opera en distintos puntos del conurbano bonaerense. Según la investigación, el grupo se habría expandido mediante el sicariato y estaría vinculado con más de 11 homicidios.

Valderrama Acosta, oriundo de La Matanza, actuaría como líder, mientras que Fernández sería el ejecutor de sus órdenes. La pesquisa sostiene que la banda imponía su dominio en la zona de Almirante Brown y atacaba a quienes dejaban de trabajar para ella o buscaban sumarse a organizaciones rivales.

El crimen en Canning y las pistas que llevaron a los sospechosos

Uno de los casos investigados es el asesinato de Jonathan Axel Estigarribia Godoy, de 40 años, ocurrido el 5 de agosto en su casa de Canning, partido de Esteban Echeverría. La víctima estaba reunida con su pareja y otras cuatro personas cuando dos hombres ingresaron y le dispararon. Los atacantes escaparon junto con un tercer cómplice que los esperaba en un auto y cumplía el rol de campana.

Los investigadores determinaron que Estigarribia Godoy se dedicaba a la venta de drogas y había recuperado la libertad dos meses antes. También establecieron que se ocultaba porque, de acuerdo con la causa, "Pompón" lo había amenazado de muerte.

El Departamento Homicidios de la Policía Bonaerense trabajó en el caso por pedido de la Fiscalía Descentralizada de Esteban Echeverría. El análisis de cámaras permitió identificar un Volkswagen Voyage blanco usado para llegar y escapar del lugar. El vehículo tenía quemado el foco de la óptica trasera del lado del acompañante.

Cámaras y pagos electrónicos, claves en la investigación

El recorrido del auto fue reconstruido desde la zona de Ezeiza: pasó cerca de las 23.20 y volvió a ser registrado a las 0.17 en Tristán Suárez. Poco antes de la una de la madrugada, desapareció de las imágenes en esa misma área del sudoeste del conurbano.

En las inmediaciones de la casa, las cámaras captaron a tres hombres caminando. A las 0.15, los sospechosos se dirigieron hacia el Voyage blanco; uno llevaba una bolsa. Ese detalle permitió a los detectives ubicar a la dueña de un kiosco, quien recordó haber vendido esa noche una botella de vodka, una gaseosa y dos paquetes de cigarrillos a un hombre que pagó con una billetera virtual.

La transacción dejó un rastro: la cuenta de ClaroPay estaba registrada a nombre de un sospechoso con domicilio en Carlos Spegazzini, localidad cercana a Ezeiza. La fiscalía también analizó el impacto de antenas telefónicas para reconstruir los movimientos e identificar a integrantes de la organización.

La hipótesis sobre la entrega de la víctima y los allanamientos

Entre las personas identificadas figura María Belén Verachtert, pareja de la víctima. Según la investigación, le habría enviado a "Pompón" una foto en la que se veía cómo estaba vestido Estigarribia Godoy. También se sospecha que le pidió que saliera a comprar al kiosco y, después de que él se negara, alertó a los atacantes. Los tiradores ingresaron directamente a la vivienda y no hirieron al resto de las personas presentes, a quienes los investigadores describieron como vendedores de droga de la zona.

La pesquisa sostiene además que una prima de Fernández le pidió a Verachtert que borrara las conversaciones del celular y brindara a la Policía información falsa para responsabilizar a integrantes de otra banda narco. Con la causa avanzada, la fiscalía solicitó 18 allanamientos, que terminaron con cinco detenidos, todos con antecedentes penales.

Además de Verachtert, fueron detenidos Jésica Pamela Fernández y Pablo Nicolás Ponce. Claudio Fernando Goncebat quedó aprehendido por tenencia de arma de fuego, mientras que Matías Rocha fue acusado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil en su teléfono. Verachtert y Fernández afrontaban una causa por encubrimiento agravado; Ponce tenía una captura activa por hurto agravado y Goncebat registraba antecedentes por estafas, lesiones graves y robos.

La disputa narco en el sur del conurbano

De acuerdo con los investigadores, la organización de "Marvin" y "Pompón" avanzó sobre un territorio que antes controlaba un narco peruano conocido como Jesús, detenido en España y extraditado. Según esa reconstrucción, Jesús había dejado el negocio a sus cuñados, quienes perdieron terreno frente a Valderrama Acosta tras una serie de homicidios, varios de ellos contra vendedores de drogas.

La banda también estaría integrada por otros narcos identificados como Joel David "Topo" Rodríguez, Elian Yair "Maluma" Bret y Rodrigo Daniel Sánchez, alias "Pipo". Un investigador que sigue el caso resumió el accionar atribuido al grupo: "Los mandaba a ajustar".

La investigación señala que los responsables reaccionaban con violencia cuando quienes trabajaban para ellos se negaban a continuar o intentaban independizarse y sumarse a otra organización. Tanto Valderrama Acosta como Fernández cuentan con antecedentes penales.

"Marvin" estuvo detenido en el Penal 30 de General Alvear y recuperó la libertad en los últimos días de diciembre de 2017. Registra causas por robo, robo agravado, tenencia de arma de fuego y resistencia a la autoridad. Además, tiene capturas activas requeridas por la Justicia de Lomas de Zamora y Morón por presuntos delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, asociación ilícita y comercialización de drogas.