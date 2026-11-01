Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 10:15 p. m. · 1 min de lectura

Una pareja fue detenida durante un control de Gendarmería en el puente General Belgrano. La droga estaba distribuida en tres equipajes y la Justicia investiga su origen y el posible vínculo con una red de narcomenudeo.

Gendarmería Nacional incautó 12.927 pastillas de éxtasis y detuvo a una pareja que viajaba en un micro de larga distancia con destino a Rosario. El procedimiento se realizó el sábado por la mañana en el puente General Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes.

El operativo tuvo lugar en la Base de Patrulla Fija ubicada sobre la Ruta Nacional 16. El colectivo había partido de la ciudad de Corrientes y circulaba hacia Resistencia, antes de continuar viaje rumbo a la provincia de Santa Fe.

El control de Gendarmería en el puente General Belgrano

Durante la inspección de la bodega del micro, los efectivos utilizaron escáneres y detectaron paquetes de formas irregulares dentro de tres equipajes. Con autorización de la Unidad Fiscal de Resistencia, abrieron los bolsos y encontraron más de veinte envoltorios con pastillas.

Al menos quince de los paquetes eran de tamaño considerable y estaban confeccionados con material transparente. Las pruebas posteriores confirmaron que contenían 12.927 pastillas de éxtasis.

Investigan el origen de las pastillas de éxtasis

Los agentes identificaron a los propietarios de los equipajes: un hombre y una mujer, ambos argentinos, mayores de edad y pareja entre sí. Los dos quedaron detenidos y a disposición de la Unidad Fiscal de Resistencia.

La Justicia ordenó el secuestro de la droga y abrió una investigación para establecer su origen y determinar si los detenidos tenían participación en una cadena de narcomenudeo.