Juan Manuel Reverter, acusado por el femicidio de la modelo argentina en Playa del Carmen, llegó a Ezeiza tras ser deportado desde Estados Unidos. Ahora quedó a disposición de la Justicia federal mientras avanza el proceso para trasladarlo a México.

Juan Manuel Reverter, de 38 años, llegó este sábado a la Argentina deportado desde Estados Unidos, cerca de cien días después de haber sido detenido en Oregon. Está acusado por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, cometido el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen, México, y permaneció prófugo durante tres años.

El acusado arribó a las 10 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo AR1303 de Aerolíneas Argentinas, escoltado por oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. En el aeropuerto, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria concretaron su detención y lo pusieron a disposición de la Justicia federal de Lomas de Zamora.

La deportación de Reverter y el proceso para llevarlo a México

Reverter había sido detenido el 23 de julio pasado, alrededor de las 7.30, en Oregon, durante un operativo de las autoridades migratorias estadounidenses. Tenía el pasaporte vencido y una orden de captura internacional en su contra.

Las autoridades de Estados Unidos resolvieron deportarlo a la Argentina en lugar de iniciar un proceso de extradición. Como el pedido judicial corresponde al distrito mexicano de Quintana Roo, deberá desarrollarse el procedimiento necesario para que sea trasladado a ese país.

La captura fue resultado de una cooperación entre distintas agencias, que incluyó al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza. La alerta roja de Interpol se había emitido por su condición de prófugo.

La acusación por el femicidio de Agostina Jalabert

La fiscalía mexicana sostiene que Reverter golpeó y estranguló a Jalabert y que luego habría montado una escena para simular un ahorcamiento y hacer que la muerte fuera considerada inicialmente un suicidio. La hipótesis fiscal también indica que la joven habría sido torturada antes de morir.

El cuerpo de la modelo, de 31 años, fue encontrado el 18 de febrero de 2023 en su casa de Playa del Carmen. Su hermana Candela, con quien compartía la vivienda, la halló en uno de los baños, con un cinturón en el cuello.

En un primer momento, la Justicia mexicana investigó el caso como un suicidio. Sin embargo, durante la reconstrucción del hecho, la fiscalía detectó que el lugar estaba revuelto y presentaba signos de violencia. La autopsia encontró lesiones en el cuello incompatibles con un suicidio, además de marcas de presión, hematomas y golpes. A partir de esos elementos, la causa fue recaratulada como femicidio.

La relación entre la modelo y el acusado

La familia de Jalabert señaló desde el comienzo a Reverter como principal sospechoso. El padre de la joven expresó tras la detención: “Sabíamos que iba a pasar en algún momento y lo estábamos esperando”. También contó que la familia sabía que el acusado se había ido a Estados Unidos y que “nunca renovó su pasaporte”, por lo que “estaba flojo de papeles”.

“Así que cayó por ambas cosas. Ahí lo detuvieron y a partir de ahí empezó todo el proceso para que puedan deportarlo a México”, agregó el padre de la víctima.

Según los testimonios reunidos, Jalabert, modelo e influencer, había comenzado su relación con Reverter durante la pandemia, en Viedma, Río Negro. La pareja se separó después de un episodio que habría incluido una situación violenta. A fines de 2022, él viajó a Playa del Carmen para pasar las Fiestas con ella y decidió quedarse a vivir allí. Tras el crimen, habría abandonado la ciudad, regresado a la Argentina y luego viajado a Estados Unidos.

El Código Penal de Quintana Roo establece una pena máxima de hasta 40 años de prisión para este delito.