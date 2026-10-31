Los procedimientos se hicieron en los barrios Acuba y Villa de los Industriales. Según el parte policial, cuatro personas fueron detenidas en una causa por robos y otras dos en una investigación por drogas.

En 25 allanamientos realizados en los barrios Acuba, de Villa Diamante, y Villa de los Industriales, en Lanús, la Policía secuestró vehículos y repuestos de motos, además de drogas y plantas de marihuana. Seis personas quedaron detenidas: cuatro en una investigación por robos y dos por una causa vinculada con estupefacientes, según el parte policial.

Los operativos abarcaron 24 domicilios de Acuba y uno de Villa de los Industriales. En uno de los inmuebles detuvieron a dos personas de 20 y 24 años y secuestraron seis motos, tres cuadros y cinco motores con la numeración parcialmente suprimida. También incautaron barrales, tanques de combustible, un cubre tanque, una caja de baúl, ópticas, caños de escape, colines, ruedas, asientos, cachas, cableado, espejos y cascos.

En ese procedimiento también quedaron secuestrados dos amoladoras, dos cajas con llaves tubo, otras dos con herramientas y cinco asientos de moto. En otro domicilio fue detenida una mujer de 34 años y se incautó una moto con el número de motor adulterado. Además, en una vivienda se secuestraron distintas partes de motos embaladas y detuvieron a un hombre de 35 años.

En un allanamiento de la calle Olazábal al 5400, la Policía incautó 19,5 gramos de pasta base y detuvo a un hombre de 32 años. En una casa de la calle Catamarca al 2700, secuestró 21,5 gramos de cocaína y 39 plantas de marihuana; allí quedó detenido un hombre de 43 años.

La información policial también consignó el secuestro de un teléfono celular y un equipo de grabación de video en otro domicilio. La persona identificada en ese procedimiento no fue incluida entre los seis detenidos.