La Justicia investiga el asesinato a puñaladas de Sergio Schulz y Griselda Gritzmacher, hallados junto a su hijo de dos años en una zona rural. Los investigadores rastrillan un camino de Los Helechos y esperan los resultados de la autopsia.

A más de 24 horas del hallazgo de Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29, asesinados a puñaladas en una zona rural de Misiones, la investigación sigue abierta. La pareja fue encontrada junto a su hijo de dos años, mientras la Policía trabaja sobre distintas hipótesis y aguarda los resultados de la autopsia.

Por el caso fueron demorados preventivamente dos hombres, de 39 y 31 años. Uno tenía un vínculo comercial con las víctimas y el otro fue localizado durante un allanamiento. Hasta el momento, no se informó que existan pruebas que los relacionen con el doble homicidio.

La búsqueda del celular en la zona de Los Helechos

Los investigadores advirtieron que dentro del Ford Fiesta Kinetic de la pareja no estaban los celulares ni las llaves del vehículo. Estas últimas fueron halladas horas después al costado del camino donde ocurrió el crimen.

La geolocalización permitió establecer que el teléfono de Gritzmacher permanecía en la zona de la Picada Sargento Cabral, cerca de Los Helechos. Por ese motivo, cerca de medio centenar de policías rastrilló ambos lados del camino en busca del aparato.

El celular de Schulz tuvo su última señal en Candelaria, cerca de Posadas. Los investigadores consideran que podría estar en uno de los bolsillos de la víctima, ya que esa ruta habría sido utilizada para trasladar los cuerpos. La autopsia, prevista para la mañana, permitirá avanzar sobre esa incógnita.

Allanamientos y una actividad comercial bajo análisis

En el marco de la causa se realizaron dos allanamientos. En la vivienda de las víctimas, en Oberá, se secuestraron una notebook, dos CPU, un pendrive, una tarjeta de memoria y documentación comercial. El segundo procedimiento se concretó en una casa vinculada con un hombre que integraba la red de comercializadores de la pareja.

Schulz y Gritzmacher vendían electrodomésticos en cuotas y trabajaban con revendedores en barrios periféricos, localidades cercanas a Oberá y zonas rurales. Los productos se entregaban tras la firma de pagarés mensuales, que se devolvían a medida que se abonaban las cuotas. Según testimonios de familiares, no operaban como prestamistas y sus clientes solían estar fuera del sistema bancario.

En un primer momento, los investigadores analizaron la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, esa hipótesis perdió fuerza luego de que familiares y amigos descartaran que la pareja tuviera una relación conflictiva.

Cámaras de seguridad y nuevos testimonios

La Policía también revisa registros de cámaras para reconstruir el recorrido del auto y determinar si otros vehículos circularon por el sector. Las imágenes de un molino yerbatero ubicado en el acceso a la Picada Sargento Cabral mostraron un único ingreso del vehículo de las víctimas, ocurrido el día anterior al hallazgo. No se detectaron otros autos ni personas a pie.

Los cuerpos fueron encontrados el jueves cerca de las 7.30 por operarios de la Municipalidad de Los Helechos que ingresaban a la zona en un camión recolector de residuos. A los investigadores les llamó la atención que el niño de dos años hubiera permanecido dormido durante ese lapso.

Además, una mujer que pasó por el lugar encontró fragmentos de papel con varios nombres. La Justicia busca establecer si podrían corresponder a una lista de clientes de la pareja. También se dispuso tomar declaración a un tercer hombre por una presunta deuda comercial.