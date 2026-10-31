Testigos describieron procedimientos vinculados con muestras, prendas y objetos secuestrados tras la desaparición del nene en Corrientes. También hubo dudas sobre algunas actuaciones y sobre el alcance de los rastrillajes.

El secuestro de elementos y las pericias realizadas durante la investigación volvieron a ocupar el centro de la audiencia del juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, quien tenía cinco años cuando desapareció, el 13 de junio de 2024, en un paraje rural de 9 de Julio, Corrientes.

Los testimonios expusieron cuestionamientos sobre la forma en que se recogieron algunas pruebas relacionadas con lo ocurrido en El Algarrobal. Ramón Gabriel González, un changarín de 49 años que vive en Cruz de los Milagros, contó que acompañó a un amigo que llevaba sándwiches y agua para quienes participaban de los rastrillajes.

Testimonios sobre el secuestro de pruebas en el caso Loan

González afirmó que no llegó a la casa de Catalina Peña, abuela del niño, porque la Policía lo detuvo en el camino para que actuara como testigo del secuestro de un papel con una mancha rojiza que, según le dijeron, parecía sangre. Sobre el procedimiento, sostuvo: "Nunca vi lo que secuestraron, no vi lo que pusieron adentro del sobre. Me hicieron firmar el sobre y el acta, pero no leí porque no sé hacerlo”.

También declaró Ramón José Rocdan, quien presenció la toma de muestras para la prueba odorológica en los vehículos de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, ambos acusados. Su descripción coincidió con la del testigo Fernando Atienza, quien había declarado el día anterior: dijo que las prendas de Loan estaban “en bolsas que estaban anudadas” y que los peritos “le pusieron un líquido que dijeron era para resaltar el olor y facilitar el reconocimiento de los perros”.

La defensa de Caillava y Pérez centró sus preguntas en cómo se hizo la prueba, cuánto duró y quiénes intervinieron. El procedimiento es considerado una de las evidencias de mayor peso contra el matrimonio.

Manchas, prendas y objetos incorporados a la investigación

Rubén Darío González, vecino de 9 de Julio, relató que estuvo presente cuando levantaron manchas de sangre en un campo cercano al pueblo. Dijo que el operativo fue cerca del mediodía y que también se secuestró una media, aunque no recordó de qué color era. Según su testimonio, un policía comentó después que las manchas eran de “un caballo que tenía lastimada la boca”.

El subcomisario de la Policía de Corrientes Ricardo Ramón Romero declaró que se sumó a los rastrillajes cinco días después de la desaparición, porque su jefe lo había dejado a cargo del 911 de Goya. El oficial dijo que no recordaba haber participado en el procedimiento en el que se secuestró un cuchillo hallado en un campo próximo a El Algarrobal.

Romero señaló que entonces “se hablaba de un menor que se había perdido en el monte”. También contó que había trabajado con el jefe policial en la comisaría de 9 de Julio y que sus superiores lo enviaban a distintas dependencias cuando algún responsable debía tomarse licencia.

Pericias en vehículos y rastrillajes con drones

La comisario inspector María Vanesa Paola Sotomayor, bioquímica, describió dos levantamientos de indicios en la zona. En su primera intervención, trabajó sobre el Volkswagen Voyage de Daniel Oscar Ramírez, de 49 años, y Mónica del Carmen Millapi, de 37. Según indicó, se recogieron manchas rojizas de la patente trasera, del logo de la marca y del asiento posterior. Aclaró que ella no procesó esas muestras.

Ese mismo día, Sotomayor fue con el fiscal Juan Carlos Castillo y otras personas hasta un campo. Allí secuestraron una naranja parcialmente pelada y manchas de sangre encontradas en el suelo, en otro sector. La testigo dijo que no podía precisar el lugar ni la distancia con el naranjal, porque solo había ido una vez a la zona y estaba oscuro.

El comisario mayor Diego Ariel Navarro, responsable de los drones de la fuerza, explicó que inicialmente se envió un aparato a El Algarrobal y que, al segundo día, el jefe de Policía le pidió sumar otro. Indicó que se inspeccionaron campos, lagunas y las dos rutas, sin resultados de interés. También se hicieron sobrevuelos nocturnos de lagunas con cámaras térmicas, pero tras 30 días de búsqueda no se encontraron indicios de Loan.

Cuándo continuará el juicio por la desaparición de Loan

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, continuará la próxima semana con una única audiencia prevista para el miércoles. El camarista Eduardo Ariel Belforte, quien presidió las audiencias de esta semana en lugar del titular del tribunal, Fermín Ceroleni, informó el cronograma. Ceroleni siguió las jornadas de manera remota desde su despacho.