El máximo tribunal rechazó el recurso de la defensa y dejó firme la pena por las lesiones graves sufridas por Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. En paralelo, avanza otro proceso penal contra el médico por la muerte de un paciente.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a ocho años de prisión efectiva para Aníbal Lotocki por las lesiones graves causadas a cuatro mujeres, entre ellas la fallecida Silvina Luna. El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa y dejó firme la sentencia.

La resolución fue firmada por los tres integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Con esta decisión, Lotocki agotó las instancias para apelar la condena, mientras continúa en paralelo un juicio penal en su contra por el homicidio de otro paciente.

La condena a Lotocki por las lesiones a cuatro mujeres

La pena corresponde a las lesiones graves sufridas por Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Según lo establecido en el fallo, Lotocki les aplicó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo donde su uso está prohibido y en cantidades superiores a las recomendadas.

La sentencia señaló que el médico operó a Pamela Sosa en 2008, a Silvina Luna en 2011 y a Stefanía Xipolitakis en 2014. En el caso de Trenchi, habían acordado colocarle hilos tensores en los glúteos y utilizar grasa extraída de distintas partes de su cuerpo, mezclada con plasma, para inyectarla en esa zona. Sin embargo, pese a la negativa de la paciente, Lotocki le aplicó un producto de relleno con PMMA, que le provocó lesiones.

Cómo se amplió la pena de prisión e inhabilitación

En febrero de 2022, Lotocki había sido condenado a cuatro años de prisión. El tribunal oral consideró probado que colocó en los cuerpos de las pacientes un producto que contenía microesferas de PMMA, en zonas y cantidades no aconsejadas, lo que les generó lesiones y granulomas.

En esa sentencia también se sostuvo que el médico "dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar". La defensa pidió la absolución, mientras que la fiscalía y las querellas reclamaron una pena mayor.

Tras rechazar el planteo de la defensa, la Sala III de la Cámara de Casación elevó la condena de cuatro a ocho años de prisión al considerar que Lotocki también había cometido estafa. Además, amplió de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina. En abril de 2025, la Sala II de Casación confirmó la pena, que ahora quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.