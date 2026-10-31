El principal acusado declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió con vida de su casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier, acusado del abuso y femicidio de Agostina Vega, declaró durante más de dos horas ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón, en los Tribunales. Tras varias semanas de silencio, el imputado cambió de abogado y solicitó ampliar su declaración, en un giro de su estrategia de defensa.

La presentación se realizó luego de una reunión con su nuevo defensor, Carlos Argüello. Al salir, Garzón definió la declaración como “fue un paso procesal más” y evitó anticipar si habrá nuevas medidas en el expediente. Argüello tampoco hizo declaraciones.

La hipótesis de Barrelier sobre Agostina Vega

Según fuentes vinculadas a la investigación, Barrelier volvió a señalar a Melisa Heredia, madre de la víctima, y afirmó que la adolescente salió viva de la casa. En su versión, habría “entregado a Agostina” por una deuda atribuida a Heredia y presuntamente relacionada con el narcomenudeo.

Además, el acusado pidió un careo con Osvaldo Fassetta, quien permanece detenido e imputado por encubrimiento agravado. Antes de la indagatoria, también había expectativa por la posibilidad de que Barrelier mencionara a personas que le habrían ofrecido ayuda o prometido impunidad. Hasta el momento, no trascendió que haya aportado información de ese tipo.

Reclamos de las partes y avance de la investigación

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y el defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, manifestaron su malestar porque, pese a haber concurrido a los Tribunales, no pudieron participar de la indagatoria.

Días antes, Garzón había informado que unificó los expedientes contra Barrelier. De ese modo, la causa por privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual agravado, iniciada en 2025, y la investigación por el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026, quedaron reunidas en un solo proceso.

El fiscal sostuvo que, de acuerdo con la investigación, Barrelier habría actuado solo en ambos episodios, aunque no descartó que hubiera ayuda después de consumados los ataques. También afirmó: “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de los hechos y agregó que tampoco “indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”.

Qué puede pasar tras la declaración

Garzón aseguró que la gravedad del caso requiere una respuesta inmediata y afirmó que “nada retrasará el avance de la investigación”. Tras la declaración, la atención está puesta en posibles medidas judiciales y en el análisis de los nuevos dichos del acusado.

Fuentes de la investigación expresaron sorpresa por algunas de las acusaciones y detalles aportados. Según esa interpretación, Barrelier “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”. El fiscal, por su parte, insistió en que “las pruebas complican a Barrelier” y sostuvo que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”.