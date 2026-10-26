Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 9:01 a. m. · 1 min de lectura

Un siniestro vial se registró este mediodía en la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 350, cerca de General Villegas, en el tramo comprendido entre esa ciudad y Ameghino. Como consecuencia del hecho, dos personas fueron trasladadas al hospital.

De acuerdo con la información inicial, el episodio involucró a una pick up y un monovolumen, que protagonizaron un roce y terminaron con uno de los vehículos volcado sobre la banquina.

Los ocupantes de los rodados serían oriundos de San Luis y Pilar. Tras el impacto, fueron asistidos y derivados al centro de salud, todos con vida y, según los primeros datos, fuera de peligro.

A pesar del siniestro, el tránsito sobre la Ruta Nacional 188 continuó circulando con normalidad, aunque se solicitó a los conductores transitar con precaución por el sector.



F: Distrito Interior