Por Np. 28 de octubre de 2026 a las 3:54 p. m. · 1 min de lectura

Flávio Bolsonaro viajó desde Puerto Iguazú hacia Ecuador y crecen las sospechas sobre la participación del Gobierno argentino

Flávio Bolsonaro y su familia salieron de Brasil e ingresaron a la Argentina por el paso fronterizo Tancredo Neves, en Misiones. Desde Puerto Iguazú abordaron un avión privado con destino a Guayaquil, Ecuador, en un episodio que generó cuestionamientos sobre una posible colaboración del gobierno de Javier Milei.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, el ingreso al país se registró el martes 27 de octubre a las 22.50. En el comunicado oficial, el organismo indicó que Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus dos hijas presentaron documentación habilitada para viajar y que no se registraron impedimentos legales para su ingreso.

Posteriormente, la familia abordó un vuelo privado operado por la empresa Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo consignaba como destino la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. La aeronave despegó durante la madrugada del miércoles.

La salida generó repercusiones políticas luego de que trascendieran declaraciones y publicaciones en redes sociales que señalaron una posible intervención de funcionarios argentinos en el operativo. Sin embargo, el alcance de esa participación constituye uno de los puntos centrales de la controversia.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que había autorizado visas para la familia Bolsonaro y señaló que había escuchado que Flávio se encontraba en la Argentina.

El episodio abrió interrogantes sobre las circunstancias del traslado, el destino final de la familia y el posible papel de las autoridades argentinas en la operación.