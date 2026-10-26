Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 8:43 a. m. · 3 min de lectura

Arrancaron tomacorrientes, cajas eléctricas y plafones de iluminación. foto: InfoTec.Para ingresar, forzaron la reja de la ventana de la puerta trasera. También forzaron la cerradura de una casa contigua, pero no lograron entrar.

Una de las 25 viviendas que el IPAV prevé entregar próximamente en Realicó fue blanco de un aparente intento de robo que dejó importantes destrozos en la instalación eléctrica y la cocina. El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 18. Un vecino advirtió la presencia de los intrusos y avisó a la Policía, pero los delincuentes escaparon por una ventana antes de la llegada de los efectivos. En la huida, dejaron en el interior de la casa un par de zapatillas y un destornillador.

Los autores del hecho también intentaron ingresar a una vivienda contigua, aunque no lo consiguieron. Según los primeros testimonios recogidos, podrían ser menores de edad y habrían buscado principalmente cobre de los cables y otros metales. Hasta el momento, no habían sido identificados fehacientemente.

El comisario inspector José María Córdoba, titular de la Departamental Realicó, confirmó lo ocurrido al portal InfoTec 4.0 y señaló que se trabaja para identificar a los responsables, con intervención de la Fiscalía correspondiente.

Graves daños

Para ingresar, los intrusos forzaron la reja que protegía la ventana de la puerta trasera y retiraron el mosquitero. Una vez adentro, arrancaron cables y cajas eléctricas completas, desprendieron tomacorrientes y plafones de iluminación y dejaron varios metros de cableado tirados en el piso.

También dañaron la cocina, de la que retiraron algunas perillas y la placa superior donde se encuentran las hornallas. Además, rompieron caños de gas y otros elementos. En el exterior se observaron cajas de conexiones arrancadas y daños en instalaciones sanitarias.

La forma en que fueron arrancados los cables podría haber afectado también los conductos por los que pasa el cableado dentro de las paredes, algo que deberá verificarse mediante una revisión técnica. También habrá que evaluar los daños en la cocina para determinar si puede repararse o es necesario reemplazarla.

En la casa contigua, los delincuentes forzaron la cerradura y arrancaron la tapa del bocallave, pero no lograron ingresar, consignó el medio realiquense.

Ya había ocurrido otro robo

No es la primera vez que ingresan a una de las viviendas del barrio. Según la información difundida por InfoTec 4.0, en un episodio anterior sustrajeron una importante cantidad de cables y elementos eléctricos, además de partes de una cocina. Los daños de aquella oportunidad debieron ser reparados.

El nuevo hecho se produjo pocos días después de la reunión previa a la entrega de las 25 casas. El jueves 22, las familias adjudicatarias firmaron las actas de tenencia y completaron la documentación, pero el IPAV todavía no había confirmado cuándo recibirían las llaves.

La gerente de Adjudicaciones del organismo, Griselda Bower, había explicado que las demoras obedecieron a impugnaciones presentadas durante el proceso de adjudicación. Aunque señaló que la entrega se esperaba para esta semana, aclaró que todavía faltaban confirmaciones administrativas.

Ante el retraso, algunos adjudicatarios habían planteado su preocupación sobre el riesgo de vandalismo mientras las viviendas permanecieran deshabitadas.









































































































































































































































































































































































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