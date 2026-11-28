En agosto se contabilizaron 292,7 millones de viajes con SUBE, un 15,1% menos que un año antes y el decimoquinto retroceso interanual consecutivo. Aunque hubo menos traslados, el gasto aumentó por encima de la inflación, mientras crecen los pagos con QR y pierden peso los descuentos y las compensaciones.

El uso de la tarjeta SUBE cayó por decimoquinto mes consecutivo. En agosto se registraron 292,7 millones de viajes, un 15,1% menos que en el mismo mes del año anterior, según los últimos datos difundidos por el Banco Central.

La reducción de los traslados convivió con un aumento del gasto. Los viajes sumaron 0,21 billones de pesos, un 8,5% más en términos reales que un año antes, es decir, luego de descontar la inflación. El contraste refleja el impacto de las tarifas: los pasajeros pagan más por cada viaje, pero se trasladan menos.

La suba de tarifas y el costo del transporte en el AMBA

La caída en el uso de la SUBE se produce en un contexto de aumento de las tarifas y de mayor utilización de promociones ofrecidas por bancos y billeteras virtuales. De acuerdo con el último reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, en noviembre la canasta de transporte para usuarios del AMBA llegó a 157.249 pesos, un 91% más que un año atrás.

Los registros del Banco Central muestran que varias de las mayores bajas interanuales se produjeron durante la gestión de La Libertad Avanza. En julio de 2026 hubo 270,2 millones de viajes, un desplome del 22%; en enero de ese año se contabilizaron 240,4 millones, un 18,4% menos.

Los meses con mayores caídas en los viajes con SUBE

Entre los retrocesos más pronunciados también figuran marzo de 2024, con 327,6 millones de viajes y una caída del 18,1%; junio de 2026, con 292,3 millones y una baja del 17,3%; y diciembre de 2025, cuando se registraron 311 millones, un 16,4% menos.

La lista se completa con mayo de 2026, con una disminución del 15,9%; agosto de ese año, con 292,7 millones de viajes y una baja del 15,1%; enero de 2025, con alrededor de 305 millones y un retroceso del 14,4%; febrero de 2025, con 294,5 millones y una caída del 13,9%; y julio de 2024, con 339,1 millones, un 13,5% menos. Cinco de los siete peores meses de la serie se registraron en 2026.

El pago con QR gana terreno en el transporte público

Mientras disminuyen los viajes pagados con SUBE, aumenta el uso del código QR. En septiembre se contabilizaron 26,9 millones de viajes abonados por esa vía, frente a los 26,3 millones del mes anterior. El monto total alcanzó los 38.000 millones de pesos.

La mayoría de esos pagos se hizo en colectivos: fueron 23,9 millones, equivalentes al 89% del total. Los 3 millones restantes correspondieron a distintas líneas de subte, un 11,2%.

La tarifa social pierde poder de descuento

El aumento del costo de viajar se combina con cambios en los beneficios destinados a los sectores más vulnerables. A través de la Resolución 40/2026, el Gobierno nacional fijó un tope para el descuento de la tarifa social, que alcanza, entre otros grupos, a jubilados, receptoras de la AUH, empleadas domésticas y veteranos de Malvinas.

La medida congeló el beneficio en relación con las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026. Como resultado, la rebaja nominal del 55% se reduce a medida que aumenta el boleto. Según estimaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en octubre el descuento efectivo fue del 44%, 11 puntos porcentuales menos que el aplicado entre 2016 y junio de 2026.

La excepción alcanza a los trenes y colectivos de jurisdicción nacional: mientras sus tarifas no se actualicen, el descuento continúa en el 55%. En las demás jurisdicciones se aplica el congelamiento. Además, se eliminó el boleto integrado en la provincia de Buenos Aires y, más recientemente, en la Ciudad de Buenos Aires.

Caen las compensaciones públicas al transporte

El recorte de beneficios para los usuarios se suma a la reducción de los fondos públicos destinados al sistema. Desde comienzos de 2024, las tarifas tuvieron una fuerte recomposición y, en paralelo, disminuyó el costo fiscal de las compensaciones.

Los pagos de compensaciones al transporte público automotor del AMBA cayeron 46% respecto del promedio de 2022 y 2023. La reducción equivale a 173.723 millones de pesos mensuales, a precios de septiembre de este año.

El ajuste varió según la jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, la caída real fue del 54%, mientras que a nivel nacional el recorte llegó al 44%. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, las compensaciones aumentaron un 2%, en un contexto marcado por el traspaso de líneas de colectivo ocurrido en septiembre de 2024.

Con el boleto integrado eliminado en la provincia y la Ciudad, y con el menor peso de los subsidios directos a pasajeros, las compensaciones generales que reciben las empresas ganan participación dentro de la asistencia al sistema de transporte.