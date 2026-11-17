Las cotizaciones oficial y paralelas superaron los 1.600 pesos, en un contexto de apreciación del peso, dificultades para acumular reservas y próximos vencimientos de deuda. El elevado costo de financiamiento suma presión sobre el esquema cambiario.

La suba del dólar volvió a exponer las tensiones del programa económico de Javier Milei. Las cotizaciones oficial y paralelas operan por encima de los 1.600 pesos, mientras la inflación no logra perforar el piso del 2 por ciento y el Banco Central enfrenta dificultades para acumular reservas.

Tras varios meses de relativa estabilidad, aumentó la demanda de divisas. El escenario combina un peso apreciado, una oferta de dólares que puede resultar insuficiente y un calendario de vencimientos de deuda que requerirá conseguir más divisas durante 2027.

La cotización mayorista y la intervención del Banco Central

El dólar mayorista abrió a 1.545 pesos, llegó a un máximo intradiario de 1.552 pesos y cerró en 1.551 pesos, con una suba del 0,49 por ciento. Durante la jornada se negociaron 346 millones de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios, por debajo del promedio de los últimos 30 días, cercano a los 600 millones. En ese mercado, el Banco Central compró 33 millones de dólares.

La estabilidad nominal del tipo de cambio convive con precios internos que siguen aumentando y una demanda de divisas que amenaza con superar la oferta disponible. El uso del dólar como ancla para moderar la inflación, junto con la contención salarial y la recesión, enfrenta así crecientes desafíos.

Un peso apreciado y pérdida de competitividad

Uno de los indicadores de esa tensión es el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral, que compara la competitividad cambiaria argentina con la de sus principales socios comerciales y considera las diferencias de inflación entre países. La semana previa, el índice alcanzó su nivel más bajo desde la puesta en marcha del esquema de bandas, en abril de 2025, y quedó apenas un 1,5 por ciento por encima del registro anterior al cambio de régimen.

El dato refleja una apreciación del peso frente a las monedas de los socios comerciales: en términos cotidianos, implica un dólar atrasado. Esta situación encarece los productos argentinos en el exterior y abarata relativamente los bienes y servicios importados. A su vez, la inflación de octubre fue 0,4 puntos porcentuales superior a la prevista por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Si los precios internos suben más rápido de lo esperado y el dólar nominal se mantiene relativamente estable, el peso se aprecia aún más en términos reales.

La demanda privada y las reservas en dólares

Un segundo factor es el comportamiento de la demanda privada. Un tipo de cambio atrasado puede incentivar a empresas y particulares a comprar dólares para importar, viajar, cancelar obligaciones en moneda extranjera o ahorrar. Cuanto más barato resulta el dólar en términos reales, mayores son esos incentivos, mientras los exportadores reciben menos pesos por cada divisa que liquidan.

Si la tendencia se prolonga, la oferta podría no alcanzar para cubrir a la vez las necesidades del sector privado y los compromisos del Estado. Aunque los términos de intercambio son favorables y generan un ingreso neto de dólares, el Banco Central no consigue acumular reservas. En los últimos dos años, las compras de dólares de particulares superaron las adquisiciones de la autoridad monetaria.

La apreciación cambiaria ayuda a contener los precios de los productos importados y puede moderar las expectativas de inflación, pero también puede elevar la demanda de divisas y desalentar la generación de dólares mediante exportaciones. Además, afecta la competitividad de sectores industriales y de servicios que venden al exterior y afrontan costos internos en pesos.

Vencimientos de deuda y costo de financiamiento

La presión también se vincula con el elevado costo de financiamiento de la Argentina. El riesgo país mide la sobretasa que el país debe pagar para financiarse frente a una referencia considerada segura. En este contexto, la acumulación de reservas es una de las condiciones que el mercado observa para evaluar la capacidad del Gobierno de sostener el esquema cambiario.

Si el Banco Central debe atender una demanda creciente de dólares y, al mismo tiempo, el Tesoro necesita divisas para cumplir sus compromisos, se reduce el margen de intervención oficial. Los vencimientos previstos para 2027 agregan presión sobre la disponibilidad de dólares y sobre la estabilidad del programa cambiario.