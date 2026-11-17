En octubre de 2026, la canasta mensual del INDEC para chicos de hasta 12 años osciló entre 591.320 y 754.869 pesos, según la edad. Esos montos equivalen al 44,3 por ciento y al 56,6 por ciento de un salario privado registrado de referencia.

La canasta de crianza del INDEC se ubicó en octubre de 2026 entre 591.320 y 754.869 pesos mensuales para chicos de hasta 12 años. La cifra varía según la edad y representa entre el 44,3 por ciento y el 56,6 por ciento de un salario neto de referencia de 1.333.622 pesos.

El indicador reúne los gastos necesarios para la crianza y una estimación del valor económico del tiempo dedicado al cuidado. Por eso, el monto total no equivale necesariamente a un desembolso mensual efectivo para cada familia.

Qué incluye la canasta de crianza del INDEC

El cálculo contempla dos componentes. Por un lado, estima el costo de bienes y servicios vinculados con la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la educación y los traslados. Por otro, asigna un valor al tiempo necesario para cuidar a niños y niñas.

Para valorizar esas tareas, el organismo toma como referencia la remuneración de la categoría Asistencia y cuidado de personas del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

El valor del cuidado y los gastos de cada hogar

Cuando el cuidado queda a cargo de una persona del hogar sin remuneración, ese tiempo se contabiliza dentro de la canasta, aunque no necesariamente implique un pago a otra persona. Por ese motivo, el indicador no debe interpretarse automáticamente como una factura mensual ni descontarse por completo del sueldo para calcular el dinero disponible.

La distribución de los costos y las tareas depende de cada familia, de la cantidad de ingresos y de quiénes se ocupen del cuidado o contraten ese servicio. Además, la canasta no representa por sí sola la totalidad de los gastos del hogar.

El salario privado usado como referencia

La comparación toma como referencia una estimación de 1.333.622 pesos netos, elaborada a partir de los últimos datos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino. El cálculo parte de una mediana salarial bruta de 1.606.773 pesos y aplica descuentos habituales del 17 por ciento.

La mediana no es lo mismo que el promedio: marca el punto que divide la distribución salarial en dos. Cerca de la mitad de los asalariados privados registrados percibe menos que ese valor y la otra mitad, más. La referencia no describe a todos los trabajadores del país, ya que no incluye a asalariados informales, cuentapropistas ni empleados públicos.