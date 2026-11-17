Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La moneda brasileña acumuló una depreciación superior al 13% en el mes y aumentó la presión cambiaria en la Argentina. El contado con liquidación se acercó a los $1.700 y la brecha con el MEP superó el 6%.

La depreciación del real brasileño, que acumuló una caída superior al 13% en el mes, elevó la presión sobre el mercado cambiario argentino. En ese contexto, las cotizaciones subieron y el dólar blue llegó a tocar los $1.600.

La mayor inquietud se concentró en el contado con liquidación (CCL), utilizado para enviar divisas al exterior, que se acercó a los $1.700. La diferencia con el dólar MEP superó el 6%, una señal del costo que el mercado estaba dispuesto a pagar para sacar fondos del país.

La brecha entre el dólar MEP y el contado con liquidación

Con el MEP a $1.585,74 y el CCL a $1.681,82, la distancia llegó a $96,08 por dólar, equivalente al 6,06%. Ambas cotizaciones permiten dolarizarse mediante títulos, pero tienen destinos distintos: con el MEP, las divisas quedan en el país; con el CCL, se liquidan en el exterior.

Ese sobreprecio funciona como un costo adicional para transferir dólares afuera. Por ejemplo, comprar 10.000 dólares mediante el MEP requería $15.857.400, mientras que obtener la misma cantidad con CCL demandaba $16.818.200: una diferencia de $960.800, antes de comisiones.

El dólar blue y las cotizaciones financieras

La brecha reavivó las conversaciones sobre arbitrajes y triangulaciones, conocidas como el rulo. Sin embargo, una diferencia del 6% no implica una ganancia asegurada: para aprovecharla es necesario completar todo el circuito, descontar los costos y cumplir las condiciones de cada operación. La distancia entre cotizaciones no garantiza por sí sola que el negocio sea rentable.

En el mercado oficial, el dólar mayorista avanzó $7, un 0,45%, y cerró a $1.551. El minorista llegó a $1.575, con una suba del 0,3%, mientras que el dólar tarjeta acompañó el movimiento y terminó en $2.047.

Riesgo país y caída de acciones argentinas

El riesgo país superó los 850 puntos básicos, tras subir un 0,7% en el mismo corte de cotizaciones. El indicador mide la prima de rendimiento de la deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y, en ese nivel, vuelve más exigente cualquier intento de obtener financiamiento externo.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también cerraron con pérdidas. YPF y Pampa Energía bajaron 3,5%; Banco Macro retrocedió 3,2%; Telecom, 3%; y Transportadora de Gas del Sur, 3%. Galicia perdió 2,9%, mientras que Edenor e IRSA cayeron 2,7% cada una y BBVA, 2,6%. Las bajas alcanzaron a bancos, empresas energéticas y compañías de servicios.

El impacto de la depreciación del real en la Argentina

Cuando el real pierde valor más rápido que el peso, los productos argentinos se encarecen frente a los brasileños, siempre que los demás precios se mantengan constantes. Al mismo tiempo, los gastos del otro lado de la frontera se abaratan en términos relativos para quienes viajan desde la Argentina.

En paralelo, la inflación de octubre subió al 2,2% y abrió un debate sobre un posible agotamiento de las anclas del plan económico de Caputo.