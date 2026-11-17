La tercera licitación de fondos del FGS busca ampliar el financiamiento para la compra, construcción y refacción de viviendas. En paralelo, el Banco Ciudad lanzó una línea para adquirir unidades en construcción, desde el pozo.

El Gobierno realizará este martes la tercera licitación de plazos fijos por $200.000 millones con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS. El objetivo es que los bancos destinen esos fondos a créditos para vivienda, dentro de un programa oficial de $2 billones que prevé otorgar entre 17.000 y 18.000 hipotecas.

La iniciativa amplió las condiciones para acceder: desde la segunda etapa ya no es obligatorio que el préstamo se destine exclusivamente a la primera vivienda. La convocatoria de esta nueva ronda fue lanzada por el Banco Central la semana pasada, después de las licitaciones realizadas en los primeros días de septiembre y octubre.

Cuánto ofrecen los créditos hipotecarios del programa

En la segunda licitación se adjudicó el cupo previsto de $200.000 millones, pese a que las ofertas alcanzaron los $246.000 millones. En la primera ronda, las propuestas habían sumado $258.640 millones. También se redujo la cantidad de participantes: se presentaron 14 bancos y fueron seleccionados 12, frente a los 18 que pujaron en la primera licitación, de los cuales quedaron 13.

Las entidades designadas deberán ofrecer préstamos para comprar, construir, ampliar o refaccionar viviendas, con un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima anual de 7,5% más el ajuste por UVA. El monto máximo previsto por persona es de 150.000 UVA, equivalente actualmente a unos $321 millones o US$208.000.

Como referencia, para comprar una propiedad de alrededor de US$106.000 con un préstamo cercano a US$80.000, se estima que el ingreso familiar neto requerido es de $3,46 millones mensuales. El comprador también debe contar con el 25% del valor que no cubre el banco y afrontar los gastos asociados a la operación.

Los créditos hipotecarios repuntaron en octubre

Los préstamos hipotecarios mostraron señales de recuperación en octubre: registraron su mejor desempeño de los últimos 12 meses y fueron la línea de financiación que más creció, de acuerdo con un informe de First Capital Group basado en los últimos datos publicados por el Banco Central.

En conjunto, representan el 8,6% del total de préstamos en pesos, cuyo stock alcanza los $111 billones. Un año atrás, su participación era del 6,9%. Además, explicaron el 22,6% del aumento del crédito durante octubre: sumaron $481.677 millones, sobre un crecimiento total de $2,13 billones.

El economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, planteó la posibilidad de que los fondos del FGS se orienten también a créditos para viviendas en pozo o proyectos. “Ojalá. Sería una gran noticia”, expresó.

Banco Ciudad financia viviendas desde el pozo

En paralelo, el Banco Ciudad anunció una línea para comprar viviendas en desarrollo, desde el pozo o en las primeras etapas de construcción. Está destinada a la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente, en unidades de propiedad horizontal de proyectos inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires que hayan sido analizados y aprobados por la entidad.

El primer desarrollo aprobado es de Marma Desarrollos S.A. y está ubicado en Guayra 2343, en el barrio porteño de Núñez, cerca de la avenida Cabildo. El proyecto ofrece unidades de entre 50 y 75 metros cuadrados y utiliza un mecanismo de registro de la subdivisión en propiedad horizontal que permite inscribir el boleto en el Registro de la Propiedad Inmueble.

El crédito tiene un plazo máximo de 25 años, incluido el período de obra, cubre hasta el 75% del valor de venta y otorga hasta $200 millones. Está denominado en UVA, con una tasa fija del 9,5%. Pueden solicitarlo personas de entre 18 y 70 años, con hasta dos titulares; también se pueden sumar ingresos mediante un garante de hasta 80 años. La cuota puede comprometer hasta el 22% de los ingresos netos conjuntos.

Cómo se desembolsa el préstamo durante la obra

Durante la construcción, el banco puede financiar hasta el 30% del valor de la unidad, una vez que el comprador haya integrado el 25% del precio. Los desembolsos se realizan en etapas, según el avance de la obra, y durante ese período el cliente paga los intereses mensualmente.

Al momento de la posesión o de la subdivisión y constitución de la hipoteca, el Ciudad desembolsa el saldo restante y comienza el pago del capital. “Impulsamos la demanda y oferta a través de préstamos para financiar desde el pozo. Queremos multiplicar esta herramienta para nuevos desarrollos orientados a la clase media, para que puedan comprar viviendas a estrenar, con crédito a largo plazo en la Ciudad”, afirmó Claudio Saffirio, subgerente general de Banca Empresas de la entidad.