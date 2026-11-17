La industria amplía su oferta ante consumidores que buscan moderar el alcohol, reducir calorías o probar nuevas variedades. Aunque el segmento sin alcohol aún representa una parte minoritaria del mercado argentino, las empresas registran un fuerte crecimiento.

La cerveza conserva su lugar en la mesa argentina, pero empieza a aparecer en más momentos y con propuestas diversas: puede acompañar un almuerzo de trabajo, una salida en la que alguien debe manejar o una comida después de hacer deporte. También hay opciones dulces, con menos calorías o sin gluten. Ante hábitos de consumo cambiantes, la industria amplía su oferta más allá de las marcas y variedades tradicionales.

El movimiento ocurre en un contexto de retroceso para parte del sector. Según un informe de NielsenIQ, las bebidas alcohólicas cayeron 8,7% en agosto y septiembre frente al mismo bimestre del año anterior. En el acumulado de enero a septiembre se mantuvieron estables, mientras que la cerveza quedó entre las cinco categorías de bebidas que más retrocedieron o menos crecieron.

La cerveza sin alcohol gana terreno en Argentina

Una de las principales apuestas de las empresas es la cerveza sin alcohol, un segmento cuyo desarrollo se vio impulsado por avances tecnológicos que mejoraron el sabor. En el país, estas variedades representan alrededor del 3% del consumo total, de acuerdo con datos de Cervecería y Maltería Quilmes, del grupo AB InBev. La compañía afirma que la participación se triplicó desde enero de 2024.

En algunas marcas, el peso es mayor: la versión Corona Cero representa cerca del 10% del volumen de la marca. CCU, que tiene en su portafolio a Heineken, Imperial, Miller, Cautiva y Schneider, también reporta un crecimiento marcado. Según la empresa, el volumen de cerveza sin alcohol pasó de 2,9 millones de litros en 2022 a 13,8 millones en 2026, casi cinco veces más. En ese período, la participación en la industria subió del 0,2% a más del 2%.

El perfil de quienes eligen estas bebidas también aporta señales sobre el cambio: estudios propios de CCU indican que seis de cada diez consumidores habituales de cerveza en Argentina probaron alguna variedad sin alcohol. Además, el 85% de quienes consumen estas opciones también toma cerveza tradicional. Para las compañías, el fenómeno implica sumar alternativas para distintas ocasiones, no necesariamente reemplazar una bebida por otra.

Tecnología y nuevos procesos para mejorar el sabor

Durante años, el sabor fue una de las principales barreras para las cervezas sin alcohol. El método utilizado anteriormente consistía en interrumpir la fermentación, proceso natural en el que se genera el alcohol, y daba como resultado una bebida con un perfil más cercano a la malta y menos parecido al de una cerveza tradicional.

En 2024, Quilmes incorporó en su planta de Zárate una unidad de desalcoholización, que permite elaborar primero la cerveza de manera habitual y extraer el alcohol después. La inversión fue de US$ 3 millones. El proceso retira el alcohol a baja temperatura para conservar mejor las características originales de la bebida y permitió ampliar la oferta con versiones sin alcohol de Stella Artois y Corona.

La tendencia también se observa en otros mercados: en Estados Unidos y Europa, las cervezas sin alcohol representan entre el 10% y el 14% del volumen total. A nivel global, las opciones sin alcohol y de baja graduación concentran entre el 6% y el 7% del volumen cervecero de AB InBev.

Menos calorías, opciones sin gluten y nuevos sabores

La diversificación alcanza a quienes buscan moderar las calorías, evitar determinados ingredientes o explorar otros sabores. Un estudio de tendencias de CCU e Ipsos encontró que los jóvenes de 18 a 25 años ubican las variedades más livianas y los nuevos sabores como la tercera tendencia con mayor presencia social. Para el conjunto de la población, ese interés ocupa el décimo lugar.

Entre las propuestas que acompañan esa búsqueda están Schneider Remix Limón y Pomelo, Sidra 1888 Cocktails Spritz y las variedades Lemon y Maracuyá de Stones. En el segmento sin gluten, llegaron al mercado alternativas como Michelob Ultra y Stella Artois Pure Gold, además de variedades con menos calorías y carbohidratos.

Las cervezas dulces y frutales también suman espacio. Entre los lanzamientos recientes aparecen Brahma FT, con notas de limón y pomelo y una graduación alcohólica de 2,5%, y Flying Fish, elaborada con jugo de limón.

Moderación y ocasiones sociales, entre las nuevas tendencias

La ampliación de la oferta responde a consumidores que buscan mantener sus hábitos sociales, pero incorporan nuevas prioridades. Un estudio de Ipsos e IWSR sobre tendencias globales de consumo de bebidas alcohólicas identificó la moderación como uno de los principales motores de cambio: las personas prestan más atención al contenido de alcohol y eligen productos y ocasiones acordes con sus objetivos personales.

El informe también señala que el 35% de los consumidores considera que las ocasiones sociales son su principal motivación para tomar bebidas alcohólicas. La conexión con otras personas sigue siendo importante, aunque cambian las preferencias sobre qué tomar y en qué momento.