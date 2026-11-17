Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 4 min de lectura

La compañía española canceló la ruta desde el 17 de noviembre y atribuyó la decisión al aumento de los costos operativos, especialmente el combustible. La medida se enmarca en una reestructuración que incluye recortes de destinos y flota.

Plus Ultra suspendió hasta nuevo aviso sus vuelos directos entre Ezeiza y Madrid, a un año y medio de iniciar sus operaciones en la Argentina. La compañía española comenzó a volar al país en mayo de 2025, luego de anunciar el inicio de sus actividades en octubre de 2024.

La ruta atravesaba dificultades desde la semana anterior, en medio de una crisis que derivó en la suspensión de vuelos y reprogramaciones de hasta dos semanas. Cientos de pasajeros resultaron afectados. El viernes, la empresa dejó de vender pasajes para sus servicios a Buenos Aires y Lima, y mantuvo disponibles únicamente los vuelos a Caracas.

Plus Ultra explicó los motivos de la cancelación de vuelos

En un comunicado enviado a los pasajeros el lunes por la noche, la aerolínea informó: "Hemos tomado la difícil decisión de suspender, hasta nuevo aviso, nuestra ruta a Buenos Aires a partir del 17 de noviembre. Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible".

La empresa también expresó: "Somos conscientes del impacto que la decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que pueda ocasionar. Seguimos trabajando para construir una compañía más sólida y sostenible para el futuro".

Los usuarios afectados recibirán la notificación de cancelación por correo electrónico. Las reservas hechas mediante agencias de viajes deberán gestionarse a través de esos intermediarios, mientras que quienes compraron en la web de Plus Ultra u otros canales directos podrán iniciar el reclamo en el portal de la compañía.

La ruta entre Ezeiza y Madrid había reducido sus frecuencias

La aerolínea indicó que las gestiones se realizarán de acuerdo con la normativa aplicable y que dará prioridad a los viajes más próximos. También recomendó consultar su portal o comunicarse con el servicio de atención al cliente.

El servicio llegó a tener cinco frecuencias semanales, pero semanas atrás se había reducido a dos. La empresa atribuyó el recorte al aumento del precio del petróleo y a las obras en Ezeiza. En la ruta a Madrid competía con Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa; además, Level ofrece vuelos a Barcelona.

En junio, Plus Ultra también dejó de volar a Bogotá y Cartagena de Indias por el encarecimiento del combustible de aviación y de los costos operativos en Colombia. Entre febrero y agosto, acumuló pérdidas operativas de 31,08 millones de euros. Además, el gasto en combustible previsto para 2026 trepó a 104,83 millones de euros, frente a los 69,13 millones presupuestados.

La reestructuración de Plus Ultra y su situación financiera

La suspensión de rutas forma parte de una reestructuración que contempla reducir la flota, integrada por seis aviones operativos de fuselaje ancho, achicar la red de destinos y despedir a más de 670 empleados.

El viernes, la compañía presentó un preconcurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid. El mecanismo, regulado por el artículo 585 de la Ley Concursal, le permite negociar con sus acreedores durante tres meses para acordar un plan de reestructuración, con la posibilidad de solicitar una prórroga por otros tres. Durante ese período, queda protegida frente a ejecuciones sobre sus bienes.

Entre las alternativas que analiza figuran medidas temporales como reducciones de jornada o suspensiones de contratos de entre el 10% y el 70%, mediante un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). La iniciativa no implica despidos definitivos.

La ayuda estatal y las negociaciones con los acreedores

Fundada en 2011 y con un centro de operaciones en Madrid, Plus Ultra recibió en marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El rescate se otorgó durante la pandemia, cuando la compañía afrontaba riesgo de quiebra por las restricciones al transporte aéreo, y fue objeto de cuestionamientos. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue señalado como supuesto intermediario.

En marzo, la empresa incumplió la devolución de parte de la deuda. Desde hace meses, su presidente ejecutivo y accionista, Hugo Castaño, mantiene negociaciones con la SEPI para definir un plan de supervivencia y el reintegro del dinero.

En julio dejaron la compañía Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, dos ejecutivos detenidos en diciembre de 2025 en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción ante indicios de blanqueo de capitales. Ambos fueron liberados después de prestar declaración.

El peso de Plus Ultra en el mercado aéreo español

En 2020, Plus Ultra ocupaba el undécimo puesto en tráfico de pasajeros entre las 20 principales aerolíneas españolas con licencia de tipo A, habilitación que permite transportar pasajeros, carga y correo en aviones de más de 10 toneladas o con más de 20 asientos.

Su principal mercado eran las conexiones con Venezuela, donde alcanzaba una participación del 19%. En cambio, representaba el 1,6% del mercado aéreo entre América Latina y España y apenas el 0,1% del transporte aéreo hacia o desde la Argentina.