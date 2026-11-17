El programa ofrece cuatro categorías con beneficios según los productos contratados y el uso de los servicios. Comenzó con Macro Selecta y se extenderá de manera progresiva a sus seis millones de clientes.

Banco Macro puso en marcha un programa de fidelización que busca que sus clientes concentren una mayor parte de sus operaciones en la entidad y la elijan como banco principal. A cambio, ofrece tasas preferenciales, mayores límites de financiación y reintegros más altos.

El plan fue presentado durante un encuentro en la Torre de Macro por el CEO, Juan Parma, y el gerente de banca minorista, Guillermo Jejcic. La plataforma fue desarrollada por equipos de tecnología e ingeniería del propio banco y apunta tanto a fortalecer el vínculo con los usuarios como a mejorar la rentabilidad.

Cómo se suman puntos y se avanza de nivel

El programa contempla cuatro categorías, que se determinan de acuerdo con los productos contratados y el uso de los servicios. Acreditar el sueldo, pagar con tarjeta o QR, mantener saldos en cuentas, invertir en fondos comunes o plazos fijos y contratar seguros permite sumar puntos.

Las operaciones tienen distintas ponderaciones. Tener una cuenta, una tarjeta o un seguro suma, pero no alcanza para acceder a los niveles superiores: los pagos y cobros, así como los volúmenes de préstamos e inversiones, tienen un peso mayor.

La acreditación del sueldo por primera vez otorga 200 puntos y mantenerla suma otros 100 puntos por mes. Además, se obtiene un punto por cada $100.000 en cuentas, fondos comunes de inversión o plazos fijos, y uno por cada US$1.000.

Qué beneficios ofrece el programa de Banco Macro

Los puntos no se canjean por premios: sirven para alcanzar y mantener una categoría que habilita mejores condiciones financieras y comerciales. Entre los beneficios hay tasas preferenciales para préstamos personales y plazos fijos, límites de financiación más altos y reintegros superiores en supermercados, gastronomía y combustibles.

En gastronomía, el tope de reintegro va de $30.000 en el primer nivel a $180.000 en el cuarto. Para viajes, el límite mensual es de $450.000 en la compra de pasajes a través de Selecta Volar. En los préstamos personales, la diferencia de tasa puede ubicarse entre siete y diez puntos porcentuales, según Jejcic.

La categoría se revisa todos los meses y se mantiene durante el período siguiente. Si el cliente no reúne los puntos necesarios para conservarla, cuenta con un mes adicional para recuperarse antes de perder los beneficios. Desde la aplicación puede consultar su puntaje, las operaciones que sumaron y cuánto le falta para avanzar.

La expansión del plan a seis millones de clientes

La adhesión es voluntaria, por invitación y sin costo. La primera etapa comenzó con Macro Selecta, el segmento de alta renta que reúne alrededor de 200.000 clientes. En los próximos meses, el banco prevé extender el programa de forma progresiva al conjunto de su cartera, que alcanza a unos seis millones de personas, incluidos los segmentos de rentas masivas y jubilados.

Parma sostuvo: "Cuanto más nos elegís, más ganás. Y esto no es el tradicional esquema de puntos o de millas, donde acumulás y después canjeás por un electrodoméstico o un pasaje. Acá, si reafirmás todos los días ese compromiso con el banco eligiéndolo como tu banco principal, el beneficio que vas a tener es permanente".

El CEO afirmó que, según los cálculos de Macro, un cliente de la categoría cuatro puede ser entre siete y ocho veces más rentable que uno del primer nivel. También señaló: "Cuando los clientes eligen al banco como principal, representan diez veces lo que representa uno que no me elige".

Sobre el criterio de reciprocidad del esquema, Parma planteó: "Al cliente que me da más le doy más, y al que me da menos le doy menos. Queremos que el cliente que nos elige sienta que lo estamos tratando en forma justa y con reciprocidad". Y, en relación con la competencia por la acreditación de salarios, agregó: "Si tengo que elegir entre que los seis millones de clientes que ya tengo sean principales o conseguir otros seis millones, quiero que los que tengo me elijan como su banco principal".