En una cena por los 85 años del CICyP, el Presidente pidió a los empresarios que inviertan y vinculó el crecimiento con el respeto a la propiedad privada. También defendió la búsqueda de una victoria en primera vuelta y reconoció el impulso de Bullrich al protocolo antipiquetes.

El presidente Javier Milei expuso durante 90 minutos en la cena con la que el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) celebró sus 85 años. Ante empresarios y funcionarios, elogió al sector privado, lo convocó a invertir y planteó la importancia de ganar las próximas elecciones en primera vuelta.

La presidenta de la entidad, Bettina Bulgheroni, recibió al mandatario. En las mesas estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, junto con sus esposas y representantes empresariales. A diferencia de otros encuentros de la institución, el evento no contó con la presencia de periodistas.

Milei pidió a los empresarios que inviertan

Al comenzar su discurso, el Presidente afirmó: "Es un placer y un honor poder estar compartiendo este momento con todos ustedes, que en el fondo son los que van a sacar el país adelante porque son los creadores de riqueza".

En un tono conciliador, los invitó a ser "benefactores sociales ganando mucho dinero" y sostuvo que ofrecer productos de mejor calidad y a menor precio contribuye a generar prosperidad. También los instó a dejar de enfocarse únicamente en el mercado local y a competir en el mundo.

Para respaldar su argumento sobre el papel de la iniciativa privada, recordó su primer encuentro con Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX. Según relató, el empresario le dijo: "yo me levanto todos los días viendo qué problema le puedo arreglar a la gente".

Propiedad privada, ahorro e inversión

Milei sostuvo que el motor principal del crecimiento económico es el espíritu empresarial y señaló que la expansión depende de generar ahorro e inversión. Para eso, remarcó, es necesario respetar los derechos de propiedad. "Lo que hemos hecho en este gobierno desde el primer día ha sido poner en el centro de la escena el derecho de propiedad", expresó.

También defendió el recorte del gasto público y la reducción de impuestos. "La motosierra es para bajar el gasto público y para poder seguir bajando impuestos y poder devolverle el dinero a sus legítimos creadores", dijo. Luego reiteró: "Sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado".

El mandatario agregó que no dejará de reducir el gasto para devolver recursos a quienes considera sus generadores y propietarios. En ese tramo, afirmó: "se terminó la estafa de la mentira del Estado en la Argentina".

El mensaje electoral y la meta de ganar en primera vuelta

Con la mirada puesta en las elecciones del año próximo, Milei anticipó que, si obtiene un nuevo triunfo, impulsará reformas más profundas. Planteó como objetivo ganar en primera vuelta y proyectó que ese resultado permitiría al oficialismo controlar la Cámara de Diputados y quedar a dos o tres senadores de alcanzar la mayoría en el Senado.

"El 11 de diciembre de 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado, aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas que (va a hacer que) todo lo que hicimos –que es enorme porque hicimos más que en los últimos 100 años todos juntos- va a quedar chiquitito", afirmó.

El Presidente dijo confiar en que los argentinos "no van a votar hacia el pasado" y recordó la gestión de Alberto Fernández. "¿Se pueden equivocar? Si, pero además ya pasó, ya pasó con Alberto Fernández", señaló.

El reconocimiento a Patricia Bullrich por el protocolo antipiquetes

Durante la exposición, Milei también hizo un gesto hacia Patricia Bullrich al recordar que ella impulsó el protocolo antipiquetes, pese a la oposición del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

"Cuando Bullrich me presentó su protocolo antipiquetes, Nicolás Posse (el exjefe de Gabinete) no quería y Victoria Villarruel, menos", dijo. Además, aseguró que desde la llegada del Gobierno pasaron de 9.000 piquetes a cero y afirmó que también actuaron contra los narcotraficantes en Rosario. Sobre la provincia de Buenos Aires, responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por no avanzar de la misma manera.

Equilibrio fiscal y riesgo país

En relación con el riesgo país, el Presidente sostuvo que para reducirlo es necesario alcanzar el equilibrio fiscal. También señaló que la Argentina tiene un historial negativo y que, a su juicio, el indicador seguirá condicionado hasta que los ciudadanos dejen atrás lo que llamó "orcolandia". "Pero lo maravilloso es que depende de los argentinos", agregó.

Al cerrar, planteó que el año próximo los votantes tendrán dos alternativas: "de un lado a todo el pasado, a todos lo que fracasaron, y por otro van a tener la opción de la libertad".