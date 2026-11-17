Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El stock bruto alcanzó los US$ 489.634 millones, pese a pagos por US$ 11.185 millones durante el mes. Desde noviembre de 2023, el endeudamiento aumentó US$ 64.078 millones.

La deuda pública bruta aumentó en octubre el equivalente a US$ 3.007 millones respecto de septiembre y llegó a US$ 489.634 millones, frente a los US$ 486.628 millones del mes anterior. El incremento se registró pese a los fuertes pagos realizados por la Administración Central.

La deuda en situación de pago normal creció en el equivalente a US$ 3.019 millones, un avance mensual del 0,62%. La variación se explicó por una reducción de US$ 307 millones en la deuda en moneda extranjera y un aumento equivalente a US$ 3.326 millones en la deuda en moneda local.

Pagos de deuda y aumento del endeudamiento

Durante octubre, la Administración Central afrontó vencimientos por un total equivalente a US$ 11.185 millones. El 96% de esos pagos se hizo en moneda nacional y el 4% restante, en moneda extranjera. Del total, US$ 10.927 millones correspondieron a capital y US$ 258 millones, a intereses.

A pesar de esos desembolsos, la emisión de nuevos títulos, los ajustes de valuación y la capitalización de intereses impulsaron un nuevo aumento del stock de deuda. Los títulos ajustables por CER o por tipo de cambio explicaron el incremento de la deuda en pesos, junto con la capitalización de intereses, como en el caso de los Boncap.

La evolución de la deuda pública desde 2023

En diciembre de 2025, el stock de deuda sumaba US$ 455.077 millones; en octubre llegó a US$ 489.634 millones, una suba equivalente a US$ 34.067 millones. La mitad de la deuda en situación de pago normal está contraída en pesos ajustables y la otra mitad, en moneda extranjera. También se realizaron canjes, colocaciones de nuevos títulos y ajustes de valuación por un monto superior.

En comparación con noviembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, la deuda bruta creció US$ 64.078 millones: pasó de US$ 425.556 millones a US$ 489.634 millones. En el mismo período, las reservas brutas del Banco Central aumentaron de US$ 21.513 millones a US$ 48.565 millones.

Composición de la deuda y obligaciones con organismos

El stock de deuda bruta nacional no incluye las obligaciones del Banco Central, las provincias ni los municipios. De la deuda bruta en situación de pago normal, el 78,1% corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional; el 20,1%, a acreedores externos oficiales; el 0,5%, a adelantos transitorios, y el 1,3% restante, a otros instrumentos.

Durante la actual gestión, la deuda con organismos financieros internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, pasó de US$ 73.683 millones a US$ 95.326 millones. En el caso del FMI, aumentó de US$ 41.467 millones a unos US$ 56.914 millones.

Cómo se calcula el stock de deuda

Finanzas explicó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza la cotización del dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.