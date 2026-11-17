El economista Martín Tobal señaló que solo 17 de 44 estabilizaciones exitosas terminaron con la reelección del gobierno. Junto con Fernando Marengo y Daniel Lerner, analizó los desafíos para sostener el crecimiento, atraer inversiones y facilitar el crédito.

La baja de la inflación es uno de los principales logros del programa económico de Javier Milei, pero no garantiza por sí sola una victoria en las urnas. Esa fue la advertencia del economista argentino Martín Tobal, director de Análisis de Riesgos Macrofinancieros del Banco Central de México, al evaluar qué puede influir en el escenario electoral de 2027.

En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, Tobal presentó un análisis de 44 planes de estabilización que consiguieron reducir la inflación de manera sostenida. Solo 17 de esos casos terminaron con la reelección del gobierno que los había puesto en marcha. “El éxito económico, entendido como una reducción permanente de inflación, no garantiza el éxito político, es decir, no garantiza la reelección”, dijo.

Inflación y crecimiento en la Argentina

Para comparar el desempeño argentino, Tobal midió los cambios en la inflación y la actividad desde el inicio del programa y los contrastó con el caso mediano de dos grupos: los planes que lograron estabilizar los precios y aquellos que además terminaron con una reelección.

Según sus cálculos, la Argentina consiguió una desinflación más pronunciada y un mayor crecimiento que los casos medianos de ambos grupos. “En términos de crecimiento económico, el programa argentino sigue viéndose muy bien”, afirmó el economista.

El análisis también observó qué ocurrió después de las elecciones. Entre los gobiernos que obtuvieron un segundo mandato, aquellos que mejoraron la transparencia de sus bancos centrales tendieron a registrar una caída más marcada de la inflación y un crecimiento mayor. Para Tobal, una vez superada la primera etapa del ajuste fiscal y monetario, la calidad de las instituciones adquiere relevancia para sostener los resultados.

La incertidumbre electoral y las inversiones

La continuidad del programa económico también se refleja en el mercado de deuda. Fernando Marengo, economista de Black Toro, comparó el rendimiento de dos bonos en dólares bajo ley argentina: uno con vencimiento en octubre del año próximo ofrece una tasa cercana al 10 por ciento, mientras que los títulos con vencimientos posteriores se aproximan al 30 por ciento.

Marengo atribuyó esa diferencia a la incertidumbre sobre el rumbo económico después de las elecciones. La duda, señaló, también incide en las decisiones de las empresas que deben definir si invierten. La baja de la inflación puede contribuir a recuperar el crédito a plazos más largos, pero sostener el crecimiento requiere además mejoras de productividad y ahorro local para financiar las inversiones.

Crédito y adaptación de las empresas

El economista Daniel Lerner, socio gerente y cofundador de Orexx Partners, trasladó el análisis al plano empresarial y destacó el crecimiento del crédito como una variable para seguir. El acceso al financiamiento, advirtió, presenta diferencias importantes entre sectores.

“La destrucción creativa ocurre en todas las economías”, dijo Lerner. En la Argentina, explicó, la desinflación obliga a revisar los modelos de negocio de empresas que durante años se especializaron en administrar la inestabilidad. En ese proceso, propuso diferenciar “las viables, pero ilíquidas” de “las desajustadas de fondo”. Las primeras pueden necesitar crédito para sostener su operación; las segundas enfrentan un problema más profundo, porque fueron concebidas para una economía con inflación elevada y menor competencia.

La estabilización, sostuvo Lerner, permitió que las empresas vuelvan a planificar. Para aprovechar esa posibilidad, planteó que deben revisar qué productos generan margen, cuánto capital mantienen inmovilizado en inventarios y en qué condiciones pueden financiarse. Para las firmas más pequeñas, el acceso al crédito sigue siendo un desafío para sostener la actividad mientras realizan esos cambios.