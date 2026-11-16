La automotriz construirá una nueva fábrica en Zárate y prevé comenzar a producir la pick up híbrida Tacoma en 2030. El proyecto fue aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Toyota Argentina confirmó una inversión de US$ 1.350 millones para construir una nueva fábrica de vehículos híbridos en su planta de Zárate. La compañía prevé iniciar allí, a partir de 2030, la producción de la pick up Tacoma.

El anuncio fue realizado por Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo global de Toyota Motor Corporation, durante una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El proyecto ya había sido aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

También participaron del encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Miyazaki llegó acompañado por Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina, y Gustavo Salinas, titular de Toyota Argentina.

La nueva planta de Toyota producirá la Tacoma híbrida

La empresa informó que la nueva instalación comenzará a operar en 2030 con la fabricación de la Tacoma híbrida. El proyecto también apunta a impulsar a proveedores locales y regionales y a desarrollar capacidades vinculadas con el futuro de la movilidad en América Latina.

Toyota no difundió detalles técnicos del modelo. La Tacoma es una pick up mediana, de mayor tamaño que la Hilux, que actualmente se produce y comercializa en Estados Unidos. A fin de año, Salinas había expresado interés en importar el vehículo para evaluar su aceptación en el mercado argentino.

Zárate, un centro de producción y exportación regional

La decisión de fabricar la Tacoma en el país excede la demanda del mercado local: Toyota Argentina exporta el 80 por ciento de su producción a 23 países de la región. Brasil es el principal destino, mientras que Colombia, Ecuador, Perú y Chile también tienen peso en las ventas al exterior.

La planta de Zárate opera desde hace más de dos años en tres turnos y tiene su capacidad de producción al límite. En 2023 alcanzó un récord de 181.000 unidades y para este año la compañía proyecta superar esa cifra, con una producción de 183.400 vehículos.

La apuesta de Toyota por la industria argentina

Salinas afirmó: "Este proyecto refleja la confianza de Toyota en Argentina y en las capacidades que hemos desarrollado en Zárate durante casi tres décadas". También señaló: "A través del desarrollo de nuevas capacidades en toda esta red, buscamos fortalecer la competitividad industrial de Argentina y consolidar su posición como centro de producción y exportación".

Miyazaki sostuvo: "Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de Toyota en la región. Este nuevo proyecto representa un paso más en nuestro compromiso global de ofrecer soluciones de movilidad que respondan a las necesidades de cada mercado, al mismo tiempo que fortalecemos nuestras operaciones de cara al futuro".

Chang, por su parte, expresó: "Este anuncio fortalece la estrategia regional de Toyota en América Latina y el Caribe. A través de la integración de las capacidades de Argentina, Brasil y nuestros distribuidores en toda la región, podemos seguir desarrollando una oferta de vehículos más competitiva, resiliente y centrada en las necesidades de nuestros clientes".

Caputo destacó la inversión en una publicación en la red X: "Uno de los RIGIs más importantes. Nueva planta. Nueva producción. Inversión de US$ 1.350 millones. Empresas que miran el largo plazo y valoran el cambio de modelo. Gracias Toyota por la confianza".