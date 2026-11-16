Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El dólar oficial avanzó cinco pesos y el riesgo país llegó a 839 puntos, mientras los bonos y las acciones registraron bajas. Luis Caputo atribuyó el menor crecimiento económico a factores externos y reconoció que el empleo formal todavía no se recupera.

Los activos financieros argentinos comenzaron la semana con resultados negativos: subieron el dólar y el riesgo país, mientras los bonos de deuda y las acciones operaban en baja. En el Banco Nación, la cotización oficial se ubicó en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, un incremento de cinco pesos frente al cierre anterior.

En el mercado paralelo, el dólar blue se negociaba a $1.560 para la compra y $1.580 para la venta. En tanto, el tipo de cambio mayorista operaba entre $1.539 y $1.548.

El riesgo país avanzó y cayeron los bonos argentinos

El riesgo país subió siete puntos y alcanzó las 839 unidades. En la misma jornada, los bonos de deuda pública registraban pérdidas de hasta el 1%, en un contexto marcado por la debilidad de la actividad económica y el impacto de factores externos.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocedía un 1,8%. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también mostraban una mayoría de bajas.

Caputo reconoció que la economía crecerá menos de lo previsto

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el escenario a un shock externo que elevó las tasas de interés y redujo el crecimiento mundial. También señaló que existe un componente político relacionado con el temor de los inversores a un regreso del kirchnerismo.

El funcionario admitió que el Gobierno de Javier Milei esperaba un crecimiento mayor a principios de año y vinculó el desempeño económico con factores internacionales, entre ellos la guerra y el aumento de las tasas de interés.

“Es verdad que a principio de año creíamos que íbamos a crecer más. Hubo shocks externos más prolongados de lo que pensábamos, como la guerra y la suba de tasas. Afectó a la gran mayoría de los países”.

Caputo realizó esas declaraciones durante una entrevista con el conductor de Radio Mitre Eduardo Feinmann. Además, reconoció que la actividad quedó por debajo de las previsiones oficiales: “Vamos a crecer menos de lo que nos hubiera gustado”.

El empleo formal sigue sin recuperarse, según el ministro

Al referirse al mercado laboral, Caputo sostuvo que el empleo formal todavía no muestra una recuperación, aunque destacó el avance del trabajo informal y el aumento de sus salarios.

“El empleo no crecía desde 2011. Hoy el formal no crece, pero sí lo hace el informal, que además tuvo un incremento de salarios”.