El índice del Indec registró una baja nominal mensual de los ingresos no registrados por primera vez desde mayo de 2020. Especialistas advierten que, más allá de las limitaciones metodológicas, el dato refleja el deterioro del bolsillo en un contexto de recesión.

Los salarios de los trabajadores informales bajaron 0,8% en términos nominales en septiembre, según el último índice difundido por el Indec. La caída real fue todavía mayor: alcanzó el 2,7% frente a la inflación del período.

El registro marca un hecho inédito en los últimos años: la última variación mensual negativa de ese componente había sido en mayo de 2020, cuando cayó 0,5%. Sin embargo, por el rezago de cinco meses que tiene la medición de los ingresos no registrados, el dato de septiembre refleja lo ocurrido hacia abril pasado.

Las limitaciones de la medición de salarios informales del Indec

La metodología del organismo es cuestionada por especialistas porque el indicador se construye a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y depende de las respuestas de las personas encuestadas. Según advierten, los ingresos suelen subdeclararse. Esa dificultad también afecta la medición de los salarios formales, cuando se comparan las respuestas de la EPH con los registros administrativos del SIPA, y puede sobredimensionar el aumento que muestra el índice para los informales.

Además, en el último trimestre de 2023 el Indec introdujo un cambio metodológico que permitió captar mejor los ingresos no registrados e incorporó montos que antes quedaban excluidos. Aunque el ajuste volvió más realista el relevamiento, también generó una distorsión en la serie histórica que, según los especialistas, no fue corregida.

Ese cambio ayuda a explicar parte de los fuertes incrementos nominales y reales que el índice reflejó para los salarios informales en los últimos años. El informe más reciente consignó una suba interanual del 45% para ese segmento, unos 13 puntos por encima de la inflación entre abril de 2025 y abril de 2026. En el mismo período, los salarios formales aumentaron un 31% y perdieron algunos puntos frente a los precios.

Recesión y caída de los ingresos de los trabajadores informales

“Hay bastantes problemas de captación de la EPH para los salarios no registrados. No se puede mirar bien la evolución del ingreso mirando esa fuente”, señaló Mariana González, economista del CIFRA de la CTA de los Trabajadores.

Más allá de los cuestionamientos metodológicos, especialistas advierten que la baja nominal también da cuenta del deterioro de los ingresos informales. En los últimos años, el crecimiento del empleo no registrado estuvo influido por el traspaso de trabajadores relativamente más calificados desde el sector formal, un grupo que suele tener ingresos superiores a los de quienes ya trabajaban en la informalidad.

Ese movimiento elevaba el promedio de los salarios informales que registra el Indec, aunque los trabajadores que pasaban a ese segmento podían ganar menos que antes. De acuerdo con un informe de Fundar, quienes transitaron de la formalidad a la informalidad perciben, en promedio, 30% menos que cuando tenían un empleo registrado.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, indicó que la mejora en la captación de ingresos del Indec “se detuvo en el cuarto trimestre de 2025”. Según detalló, los salarios informales quedaron un 7% por encima del nivel del tercer trimestre de 2023, después de haber alcanzado un pico de 18%.

La caída del salario real alcanza a formales e informales

Salvia sostuvo que el traspaso de trabajadores formales a la informalidad “dejó de ocurrir en el primer semestre de 2026”. En su lugar, señaló, se registran caídas en ambos segmentos, que compiten por mercados con poca capacidad para sostener las remuneraciones al ritmo de la inflación.

“Lo que tenés es una caída del salario real, tanto del sector formal como del sector informal, y que se expresa incluso en términos nominales, como es el caso del sector informal” en la última medición del Indec.

Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, afirmó que “todos los ingresos muestran una caída muy fuerte en la EPH, también los informales, ahora hasta nominalmente”. Y agregó: “Son datos reales. La gente reporta que cobra eso y, en promedio, cobra eso”.

El deterioro de los ingresos coincide con el inicio de la recesión, que comenzó en el segundo trimestre de 2026, junto con la caída del consumo y el aumento del desempleo. La baja prevista también para el tercer trimestre alimenta la preocupación de los economistas ante la posibilidad de que el retroceso de los ingresos informales continúe.