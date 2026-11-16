El Gobierno modificó la definición de proveedor local y permitirá computar empresas radicadas en el país sin importar el origen de sus capitales. La UIA reclamaba que el cupo del 20 por ciento beneficiara a la industria nacional.

El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y flexibilizó el criterio para definir qué empresas pueden ser consideradas proveedoras locales. El cambio permite que compañías constituidas y domiciliadas en Argentina computen para el cupo de compras nacionales, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni el origen de su capital.

La medida, dispuesta por decreto y publicada este lunes, impacta en el requisito del 20 por ciento de compras locales que establece el régimen. El ministro de Economía, Luis Caputo, desoyó así los pedidos de la Unión Industrial Argentina (UIA), que había reclamado una mayor participación de las empresas nacionales en los proyectos.

Qué cambia en el compre nacional del RIGI

Con la nueva reglamentación, una firma de capitales extranjeros podrá ser considerada proveedora local si está constituida y tiene domicilio en el país. Antes, el criterio también contemplaba aspectos vinculados con la radicación y el control societario local.

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, explicó el alcance de la modificación: "A partir de ahora una compañía de capitales extranjeros con una sociedad constituida en Argentina que fabrique equipos para un proyecto minero podrá computar como proveedor local, aunque sus accionistas sean íntegramente extranjeros".

Rodríguez señaló además que el cambio modifica la forma de acreditar el cupo: "El RIGI pasa de exigir una combinación de radicación y control societario local, a utilizar exclusivamente un criterio de constitución y domicilio para definir a las empresas proveedoras locales. A partir de este momento, cumplir con el requisito del 20% de compras locales no garantiza que ese porcentaje beneficie principalmente a empresas controladas por capitales radicados en Argentina".

El reclamo de la UIA y el antecedente del proyecto Vicuña

La UIA había pedido que el cupo del 20 por ciento se aplicara específicamente a bienes industriales nacionales. También propuso esquemas de integración progresiva para ampliar la participación de la oferta local a medida que avanzaran los proyectos.

El proyecto minero Vicuña, en San Juan, expuso el debate sobre las compras nacionales. La iniciativa anunció la importación desde China de una ciudad modular destinada a los trabajadores mineros.

La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostuvo que la obra contempla 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero, que llegarían listas para ser ensambladas. Según estimaciones de proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían alrededor de 50 puestos vinculados al montaje y la logística.