El ministro atribuyó el incumplimiento de su pronóstico al shock internacional y al temor a un regreso del kirchnerismo. También se mostró conforme con la inflación anual y afirmó que Javier Milei ganará la próxima elección presidencial en primera vuelta.

A siete meses de anunciar que comenzaban “los mejores 18 meses” de la historia argentina en materia económica, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó por qué ese pronóstico no se concretó. Señaló el impacto del contexto internacional y, principalmente, el temor a que el kirchnerismo vuelva al poder.

El funcionario reconoció que le sorprendió la magnitud de ese temor, ya que considera que el kirchnerismo es una etapa política terminada. Además, se mostró satisfecho con la evolución de la inflación anual, pese al 2,2% registrado en octubre, y sostuvo que la economía estará estabilizada el año próximo.

Caputo atribuyó el freno económico al shock externo

Al explicar por qué no se inició el período de crecimiento que había anticipado, Caputo mencionó la prolongación y la intensidad del escenario internacional. “Hubiera esperado obviamente que la situación internacional no fuera la que fue. Hay dos cosas me sorprendieron. Una fue la prolongación del shock internacional y la violencia. Se duplicó prácticamente el precio del petróleo y las tasas internacionales subieron a niveles que no se veían. Por eso creció el riesgo país”, afirmó.

El ministro también sostuvo que las expectativas políticas inciden en la economía. “También influye el factor interno, el temor de mucha gente a que vuelva el kirchnerismo”, expresó. Según dijo, le llamó la atención que tantas personas compartieran esa preocupación.

El riesgo país y el temor a un regreso del kirchnerismo

Caputo vinculó el nivel de las tasas de mercado y el aumento del riesgo país con las expectativas sobre el futuro político. “Cuando vos ves la tasa del mercado implícita entre 27 y 28, pos elecciones está casi en el 30%. Esto es un dato, más que incertidumbre, es temor al kirchnerismo”, señaló.

También consideró que la suba del riesgo país por encima de los 800 puntos refleja el temor a que Javier Milei continúe en la Casa Rosada. “Ese temor está exagerado, pero no importa lo que pienso, sino lo que piensa la gente y el mercado”, admitió.

Pese a ese diagnóstico, el titular de Economía reiteró que está convencido de que Milei ganará las elecciones presidenciales del año próximo en primera vuelta. “El kirchnerismo no es alternativa, independientemente de que la economía crezca al 1, 2 o 4 por ciento. Hay una lectura simplista que dice si la economía no crece al 4% vuelve el kirchnerismo. No pasa eso, ya hay un cambio. No veo escenario en que su mayoría la gente vota kirchnerismo. Gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”, afirmó.

La inflación y las previsiones económicas para el próximo año

El ministro defendió el rumbo económico y cuestionó la posibilidad de regresar al modelo anterior. “Volver al modelo anterior es imposible, es querer tener un país con más pobres. Está claro que el camino es este, lo que no quiere decir que esto sea claro para todo el mundo. Así como la inflación es el impuesto más regresivo, la inestabilidad para mucha gente es un negocio en sí mismo, que se acostumbró a vivir de la inestabilidad”, explicó.

En esa línea, planteó que las próximas elecciones serán una instancia importante para definir el rumbo del país. “Hoy hay mucho más claro la diferencia entre un modelo y otro y después la gente elegirá y es muy importante las elecciones del año que viene. Es una oportunidad, una declaración como país si queremos ser un país serio o no”, agregó.

Tras la difusión del dato de inflación de octubre, Caputo dijo que el resultado anual lo deja conforme. “El número de inflación de este año me deja satisfecho”, expresó. También mencionó que países como Francia e Italia tuvieron una inflación anualizada del 160% y afirmó que Argentina terminará 2026 con una inflación menor a la del año anterior.

“Espero que el año que viene sean los números que hemos pronosticado y los números que hemos puesto en el Presupuesto”, sostuvo. Además, anticipó que 2027 será un año más calmo de lo que prevén algunos pronósticos, pese al proceso electoral presidencial.

“Vamos a tener un año mucho más calmo de los que muchos predicen”, dijo. Y añadió: “Ya nadie cree que el kirchnerismo puede venir mejor, tiene un mérito que siempre volvió peor”. Para Caputo, la oposición kirchnerista no será una alternativa, independientemente del desempeño de la economía: “No pasa eso, ya hay un cambio”, concluyó.