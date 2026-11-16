Las proyecciones anticipan que diciembre podría cerrar con déficit primario y financiero, y reducir el superávit acumulado por el Tesoro. En paralelo, el FMI prepara la revisión del acuerdo, de la que depende un desembolso de unos 900 millones de dólares.

El Tesoro podría terminar diciembre con un déficit primario de hasta 3,74 billones de pesos y un rojo financiero de 4,29 billones, según las proyecciones de mercado. El resultado del último mes del año se descontará del saldo acumulado hasta noviembre y amenaza con reducir el superávit que el Gobierno necesita para cumplir la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo prevé llevar al Directorio la tercera revisión del programa durante diciembre. De la aprobación de esa instancia y de una dispensa por el incumplimiento fiscal depende un desembolso cercano a 900 millones de dólares. La fecha de la reunión todavía no fue definida.

La meta fiscal del FMI y el incumplimiento de junio

La evaluación que el Fondo llevará al Directorio contempla las cuentas hasta el 30 de junio. En mayo, durante la segunda revisión, el organismo redujo la meta de superávit primario del semestre de 8,4584 a 6,8611 billones de pesos. La rebaja fue de 1,5973 billones, casi un 19%.

Según la metodología del programa, el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,287126 billones de pesos. Quedó así 573.974 millones por debajo de la meta revisada, un incumplimiento del 8,4%. En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de 696.843 millones de pesos y uno financiero de 1.024.891 millones.

En ese mes coincidieron el pago del medio aguinaldo y el traslado a julio del vencimiento de Ganancias para personas humanas, que ARCA había postergado mientras se demoraba el tratamiento de Inocencia Fiscal II. También incidieron la debilidad de la actividad y los cambios impositivos. La contabilidad que sigue el FMI no incluye ingresos por ventas de acciones en privatizaciones, como las correspondientes a las hidroeléctricas en enero.

Dos escenarios para el déficit de diciembre

La misión del Fondo que llegó el 21 de septiembre revisó las cifras en el Banco Central junto al viceministro José Luis Daza. Mientras que en mayo la dispensa había estado vinculada al incumplimiento de la meta de reservas de diciembre de 2025, ahora el perdón bajo análisis es fiscal. El personal técnico cerró el acuerdo el 27 de octubre y dejó la decisión sobre la dispensa y el desembolso en manos del Directorio.

Un primer escenario calcula que el gasto primario devengado de la Administración Nacional mantendrá la caída real interanual del 3,2% registrada entre enero y octubre. Con esa hipótesis, el déficit primario de diciembre sería de 3,62 billones de pesos y el financiero ascendería a 4,15 billones.

La estimación de mercado, en cambio, proyecta un rojo primario de 3,74 billones de pesos y uno financiero de 4,29 billones. El escenario inercial toma como referencia el déficit estacional de diciembre de 2025 y lo actualiza por una inflación anual prevista del 30,4%. En aquel mes, en el que se pagó el segundo aguinaldo, los déficits primario y financiero fueron de 2,88 y 3,29 billones de pesos, respectivamente.

El superávit necesario y los intereses de la deuda

Como el resultado de diciembre se resta del acumulado anual, el Tesoro debería llegar a noviembre con un superávit primario de entre 19,88 y 20 billones de pesos para alcanzar el piso de 16,2599 billones establecido en el programa, si el saldo de diciembre medido por el FMI coincide con alguno de esos escenarios.

El último relevamiento del Banco Central proyectó un superávit primario de 15,1 billones de pesos para todo 2026. En octubre, el FMI ratificó su objetivo de un resultado equivalente al 1,4% del PBI. Las dos proyecciones de diciembre descuentan entre 530.000 y 550.000 millones de pesos de intereses para calcular el resultado financiero.

En mayo, el propio Fondo advirtió que la medición de caja deja por debajo de la línea los intereses de los títulos a cupón cero. Su informe estimó que, si se sumara el componente real de esos intereses capitalizados, el resultado financiero de 2025 habría mostrado un déficit cercano al 0,8% del PBI.

Vencimientos con el FMI y revisión del acuerdo

El 24 de diciembre, la Argentina debe devolver al FMI 250 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a unos 340 millones de dólares. El pago amortiza capital y reduce la caja en moneda extranjera del Tesoro. Si se concreta el giro de los 900 millones de dólares previstos, el flujo neto de ambas operaciones sería de unos 560 millones. Los intereses y recargos con el organismo figuraban en el calendario de noviembre.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, confirmó que todavía no hay fecha para la reunión del Directorio. El equipo técnico está ultimando la documentación y, según la previsión comunicada en octubre, la revisión iba a tratarse a principios de diciembre, una vez completadas las medidas acordadas.

Vemos que la inflación continuó bajando. Se consiguieron logros importantes en materia de disciplina fiscal, con el paso del déficit al superávit

La declaración de Kozack coincidió con la difusión del índice de precios de octubre. El Indec informó que la inflación mensual subió del 1,9% en septiembre al 2,2%, el registro más alto desde abril. La variación interanual, en cambio, bajó del 33,4% al 33,1%.

El Directorio tiene sobre la mesa dos cierres fiscales: el de junio, que requiere una dispensa, y el de diciembre, que solo podrá medirse cuando termine el mes. La aprobación de la revisión podría habilitar los dólares, mientras el Gobierno todavía debe cerrar las cuentas del último tramo del año.