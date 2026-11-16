Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Reba lideran el relevamiento del BCRA con una TNA del 24% para depósitos a 30 días. Entre las principales entidades, Banco Provincia ofrece el rendimiento más alto, con un 21%.

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos muestran diferencias entre las entidades durante noviembre de 2026. Según el relevamiento del Banco Central de la República Argentina correspondiente al viernes 13, cuatro bancos y plataformas financieras ofrecen una Tasa Nominal Anual del 24% para depósitos a 30 días.

El primer puesto es compartido por Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Reba. En el siguiente escalón se ubican Banco Mariva, Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera, con una tasa del 23,75%.

Qué bancos ofrecen las tasas más altas para un plazo fijo

Las tasas del relevamiento corresponden a depósitos a 30 días y pueden cambiar en las jornadas siguientes. Cada entidad define sus propios rendimientos, por lo que comparar las opciones disponibles permite conocer las diferencias antes de invertir.

La distancia entre la tasa más alta y la más baja registrada en el relevamiento alcanza los ocho puntos porcentuales. Esa diferencia incide en los intereses que recibe cada ahorrista al finalizar el plazo.

Tasas de plazo fijo de los principales bancos

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza la comparación con una TNA del 21%. Le siguen Banco Macro, con el 19,5%, y Banco Nación, con el 19,25%.

En otras entidades principales, Galicia informa una tasa del 18,25%, mientras que Santander ofrece el 17,5%. Los valores corresponden al relevamiento del BCRA del 13 de noviembre de 2026.