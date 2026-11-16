Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

En septiembre, los atrasos de pago de las familias llegaron al 12,6% en los bancos y al 29,9% en entidades no financieras. Analistas advierten que parte de la mejora bancaria se explica por créditos incobrables que salen de los balances.

La morosidad de las familias con los bancos dejó de crecer y bajó en septiembre, después de dos años de fuertes subas y de alcanzar un máximo histórico. En cambio, los atrasos con billeteras virtuales, fintech y otras entidades no financieras volvieron a aumentar y rondan el 30%.

Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central, que reúne información sobre el endeudamiento de los hogares. El registro permite distinguir entre bancos tradicionales y entidades no financieras, como plataformas digitales, cadenas comerciales que ofrecen crédito, cooperativas y prestamistas.

La morosidad de las familias, según el tipo de entidad

En septiembre, el atraso de pago alcanzó el 12,6% en los bancos y el 29,9% en las entidades no financieras, de acuerdo con la consultora EcoGo. Mientras el indicador bancario cayó, en el resto de las prestamistas mantuvo una leve aceleración mensual.

La diferencia también se refleja en los saldos: los montos adeudados son mayores en los bancos, aunque el porcentaje de préstamos en mora suele ser más alto entre las entidades no financieras.

Por qué baja el indicador de mora bancaria

El economista de EcoGo Sebastián Menescaldi señaló que las reglas del Banco Central para cada tipo de entidad ayudan a explicar la brecha. "Los bancos a un año y un mes están obligados a dar de baja de su balance los créditos irrecuperables", afirmó.

El período de mayor tensión por las altas tasas de interés se registró entre septiembre y octubre del año pasado. Desde entonces, los bancos comenzaron a pasar a pérdida o retirar de sus carteras los préstamos con más de 12 meses de atraso, considerados irrecuperables.

Las entidades no financieras, en cambio, no están sujetas a esa regulación específica y pueden mantener esos créditos en sus balances, darlos de baja o conservarlos en sus carteras, explicó Menescaldi. Por eso, parte de la caída de la mora bancaria podría obedecer a un efecto estadístico: al excluirse los préstamos incobrables, se reduce el saldo de deuda en atraso que se usa para calcular el indicador.

Los créditos con más de un año de atraso se duplicaron

EcoGo también sigue la evolución de los préstamos refinanciados y de aquellos que ya se consideran incobrables. Los créditos con más de un año de demora representan el 15,7% del total, casi uno de cada seis, y se duplicaron en siete meses. Se trata de deudas que se acumularon durante el año y que los hogares no lograron regularizar.

La consultora Analytica también registró una baja de la morosidad familiar, pero advirtió que una parte responde al pase a pérdida de préstamos incobrables. "Aunque esto parece una mejora en la calidad de la cartera bancaria, una parte responde a dos mecanismos que no implican un saneamiento genuino", planteó.

El primero consiste en dar de baja la deuda irrecuperable y registrarla como pérdida, con lo que deja de computarse en el indicador de irregularidad. El segundo es la transferencia de créditos en situación crítica a otros actores del mercado, entre ellos fideicomisos financieros.

La deuda incobrable fuera de balance también creció

En septiembre, la tenencia de préstamos irregulares en fideicomisos financieros aumentó 56.197 millones de pesos, un alza nominal mensual del 7,8%, según Analytica.

La consultora calculó que la cartera en mora registrada dentro de los balances bancarios disminuyó 205.288 millones de pesos durante ese mes. Al mismo tiempo, la deuda irrecuperable fuera de balance creció un 10,1%, equivalente a 370.761 millones de pesos.

Si se sumaran esos saldos dados de baja, el ratio de morosidad de las familias sería considerablemente mayor y rondaría el 16,8%.