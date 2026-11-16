Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

Al menos uno de cada cinco vehículos circularía sin una póliza de Responsabilidad Civil vigente. Las estimaciones varían según la fuente y el cálculo, mientras el envejecimiento del parque automotor suma preocupación.

En la Argentina, más de 3 millones de vehículos circularían sin seguro, según distintos relevamientos del sector. La estimación más extendida indica que uno de cada cinco conductores no tiene vigente una póliza de Responsabilidad Civil, la cobertura básica exigida para responder ante un accidente.

Las aseguradoras advierten que la falta de cobertura traslada parte del costo de los siniestros a quienes sí pagan su póliza. Aunque la presencia de vehículos sin seguro no es un fenómeno nuevo, el crecimiento del parque automotor amplía la cantidad de unidades que circulan sin protección.

Cuántos vehículos circulan sin seguro en Argentina

El último relevamiento de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes indica que el parque circulante alcanza los 15,7 millones de vehículos y tiene una antigüedad promedio de 14,8 años. Un año antes, la media era de 14,3 años, una señal del envejecimiento de las unidades.

Por su parte, las estadísticas del Centro de Experimentación y Seguridad Vial ubicaban el parque automotor en torno de los 15,8 millones de vehículos a junio de 2026, sin contar motos. De ese total, 12,64 millones tenían un seguro vigente, equivalente al 80 por ciento. La diferencia representa alrededor de 3,16 millones de vehículos sin cobertura.

Otro cálculo de entidades aseguradoras eleva la cifra a 3.925.000 unidades sin una póliza básica. La distancia entre las estimaciones responde, entre otros factores, a las distintas bases utilizadas para contabilizar el parque circulante y los vehículos asegurados.

El impacto de los siniestros y el costo de las pólizas

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la producción de primas equivale al 2,8 por ciento del Producto Bruto Interno. En el último ejercicio cerrado a mitad de año, las compañías desembolsaron el equivalente a 9.500 millones de dólares para cancelar más de cuatro millones de siniestros de los seguros patrimoniales y de personas, sin incluir ART. Más de dos tercios correspondieron al rubro automotor.

Entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, las aseguradoras pagaron casi 4,5 millones de siniestros. El promedio fue de 8,5 pagos por minuto, es decir, uno cada siete segundos. Daniel Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, afirmó:

Somos una máquina de pagar. No hay sistema más eficiente que el asegurador.

Desde la Asociación de Concesionarios Automotores sostienen que el piso de vehículos sin seguro no baja del 20 por ciento, aunque no arriesgan una cifra exacta. En el sector también señalan que la proporción puede aumentar durante las crisis, cuando algunos conductores dejan de pagar la póliza para reducir gastos.

Las estimaciones y los registros de vehículos asegurados

Un empresario del sector de concesionarias estimó que la proporción puede duplicarse en períodos críticos y mencionó especialmente a la provincia de Buenos Aires, donde consideró que los controles son más laxos. Otro empresario, con locales de venta en tres provincias, coincidió:

Nuestra estimación es que regularmente los autos sin póliza rondan el 20%, pero nos suena lógico que en crisis sea casi el doble.

La cantidad exacta de vehículos sin cobertura es difícil de establecer porque no existe una estadística que permita determinarla con precisión. Una de las dificultades consiste en definir cuándo un vehículo deja de integrar el parque circulante, ya que muchas unidades no se dan de baja formalmente.

Los registros de la Superintendencia de Seguros de la Nación contabilizaron 14.506.099 vehículos asegurados al 30 de junio de 2026. Salazar estimó que, con una proyección prudente, esa cifra podría ubicarse actualmente en torno de los 15 millones. Los registros anteriores mostraban 13.311.645 vehículos asegurados al 30 de junio de 2025 y 13.897.229 al cierre de diciembre de ese año.

Un parque automotor cada vez más antiguo

Las cifras oficiales incluyen distintas categorías: autos, motos, camionetas, camiones, taxis y maquinaria automotriz, tanto rural como de otros sectores. Para los automóviles en particular, Salazar calculó que al menos el 20 por ciento circula sin seguro.

A la falta de cobertura se suma la antigüedad de los vehículos. Según la fuente y el panorama considerado, el parque automotor tiene entre 13 y 15 años de antigüedad promedio, una característica que puede complicar el mantenimiento de las unidades en condiciones. Salazar señaló que, en otros mercados, una edad similar puede llevar al retiro de circulación y al desguace de los vehículos.