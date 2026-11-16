El 47,2% de los hogares recurrió a estrategias para complementar sus ingresos y el 10,8% vendió pertenencias, según un informe del Instituto Argentina Grande. Entre los hogares encabezados por jubilados, esa práctica se duplicó y llegó al 8%.

La aceleración de los precios y la pérdida de poder adquisitivo profundizan las dificultades de las familias para cubrir sus gastos esenciales. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el 47,2% de los hogares argentinos implementó alguna estrategia para llegar a fin de mes y el 10,8% vendió pertenencias para afrontar gastos cotidianos.

El dato sobre la venta de bienes es el segundo más alto de la serie, apenas por debajo del 11% registrado en el cuarto trimestre de 2020, durante la pandemia. También constituye un máximo para un segundo trimestre. El relevamiento analiza qué hacen las familias después del día 20, cuando los ingresos disponibles empiezan a agotarse.

Crece la cantidad de hogares que venden pertenencias

De acuerdo con los datos citados en el informe, más de 4.800.000 hogares recurrieron a por lo menos una alternativa para reforzar sus ingresos. La proporción representa un aumento del 16,3% frente al segundo trimestre de 2023. Entre las estrategias que más crecieron aparecen la venta de pertenencias y el endeudamiento con conocidos.

En un año, la cantidad de hogares que vendió bienes para llegar a fin de mes aumentó 17%, equivalente a 160.850 hogares más. En comparación con 2023, la suba fue del 36,2%, casi 300.000 hogares por encima del nivel previo al inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

Jubilados: se duplicó la venta de bienes

Las estrategias para complementar ingresos aumentaron en todos los grupos etarios, pero el deterioro también golpeó con fuerza a los hogares encabezados por jubilados. Allí, el 40,5% tuvo que recurrir a alguna alternativa, siete puntos porcentuales más que en 2023. En particular, la proporción que vendió pertenencias pasó del 4% al 8%.

El informe vincula este escenario con la pérdida de poder de compra de las jubilaciones. La mínima, que perciben siete de cada diez jubilados, se encuentra 10% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Especialistas señalaron que vender bienes “denota mayor deterioro económico, ya que es lo último que hace un hogar cuando las cuentas no cierran” y que la situación también podría responder a “un agotamiento de los ahorros disponibles para gastar”.

Ahorros y deuda para cubrir los gastos cotidianos

Mientras la venta de pertenencias creció un 17% en un año, el uso de ahorros bajó un 2,5%. Aun así, el IAG indicó que 10,6 millones de personas viven en hogares que gastaron ahorros para llegar a fin de mes, 390.000 más que en el mismo período de 2023. El informe contrastó esa cifra con los 1,6 millones de individuos que compran dólares para atesoramiento.

El endeudamiento también alcanzó niveles elevados. Según datos de la EPH-INDEC, más de uno de cada cuatro hogares tomó deuda para cubrir sus gastos, el registro más alto de la serie. Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, los hogares endeudados con entidades financieras aumentaron un 76% y los que recurrieron a conocidos, un 40,4%.

La deuda con conocidos marca un récord

El informe contabilizó 231.459 hogares endeudados por ambas vías en 2023 y señaló que en tres años se sumaron 375.218, una variación del 162,1%. La deuda informal creció un 6,6%, mientras que la exclusivamente financiera cayó un 7,6%. Economistas aclararon que esa baja no se explica por menos hogares con deuda financiera, sino por el aumento de quienes se endeudan tanto con entidades como con conocidos.

Los trabajadores pobres figuran entre los más afectados: cuatro de cada diez se endeudaron para llegar a fin de mes, el valor más alto de la comparación histórica. El 22,4% recurrió únicamente a conocidos, el 8,8% tomó deuda con entidades financieras y el 9,5% combinó ambas alternativas.