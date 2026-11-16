Los impuestos al juego digital recaudaron cerca de 17.000 millones de pesos en octubre, aunque el Estado perdería otros 6.000 millones por mes debido a las apuestas clandestinas. El debate para regular la actividad sigue estancado en el Senado.

La recaudación impositiva por las apuestas online alcanzó niveles récord durante el año, impulsada entre otros factores por el Mundial y la expansión del negocio. Sin embargo, el aporte del sector todavía representa una proporción baja de los ingresos tributarios y el avance del juego ilegal genera pérdidas millonarias para el Estado.

El escenario se desarrolla en medio de las presiones de la Iglesia y de un debate legislativo que permanece frenado en el Senado. Un proyecto aprobado en Diputados hace dos años perderá estado parlamentario a fin de mes.

Cuánto recauda el Estado por las apuestas online

Un relevamiento de la consultora Econviews, elaborado con datos de ARCA, estimó que los impuestos sobre el juego digital sumaron alrededor de 17.000 millones de pesos en octubre. La cifra quedó 9 por ciento por debajo del récord de julio, cercano a los 18.600 millones, pero fue 47 por ciento superior a la de un año antes, cuando rondó los 11.500 millones.

En comparación con España, el Reino Unido y Brasil, Econviews consideró que la carga tributaria argentina sobre el juego es baja. En Brasil, el presidente Lula da Silva bloqueó a los casinos en línea por su impacto en la salud pública y el endeudamiento de las familias. La consultora indicó que “en la Argentina la presión impositiva sobre el juego es relativamente baja: la recaudación sobre juegos de azar y apuestas representa 0,1% del total, mientras que en esos países ronda entre 0,5% y 0,7%, hasta cinco y siete veces más”.

La firma también comparó la recaudación del juego digital con la del tabaco: “por cada $ 1 que se recauda sobre el juego online, se recaudan $ 10 en impuestos al tabaco, pero hace dos años la relación era 1 a 20 (también influye que se fuma menos)”.

El efecto del Mundial y la evolución de los ingresos

Según Analytica, el salto mensual de julio, asociado al Mundial, fue el más pronunciado desde que existen registros. La tendencia alcista, de todos modos, ya se observaba en los meses anteriores.

La consultora señaló que “En octubre, creció 39,8% respecto a un año atrás en términos reales, es decir descontada la inflación, y en el acumulado del año subió 41,3%. Si bien se redujo después del pico del Mundial por las apuestas deportivas, se mantiene en niveles récord”. También indicó que su participación en la recaudación total sigue siendo poco significativa, aunque aumenta de manera sostenida: en 2024 representaba 0,02 por ciento.

Qué impuestos pagan las plataformas habilitadas

Los sitios autorizados para operar en la Argentina, identificados porque sus dominios terminan en “.bet.ar”, pagan distintos tributos. Entre los nacionales se encuentran el impuesto indirecto sobre apuestas y juegos online realizados en el país mediante dispositivos electrónicos, establecido a fines de 2016 por la Ley 27.346, además del IVA y el impuesto a las Ganancias.

La regulación y los organismos de lotería y casinos dependen de cada jurisdicción, por lo que los impuestos provinciales varían. En concepto de Ingresos Brutos, la Ciudad de Buenos Aires aplica una alícuota de 6 por ciento; Mendoza, de 12 por ciento; y la Provincia de Buenos Aires, de 15 por ciento.

Las plataformas también pagan un canon por el derecho a operar con una licencia de juego en línea, que recibe la lotería correspondiente. En cambio, los ingresos por Ingresos Brutos se destinan a los ministerios de Hacienda provinciales.

Además, la Ciudad de Buenos Aires cobra a cada operador un cargo anual adicional de 100.000 dólares. La Provincia de Buenos Aires aplica una retención de 2 por ciento sobre los premios de juegos de resolución inmediata, como las tragamonedas dentro de las plataformas. Esos fondos se destinan a iniciativas de prevención de la ludopatía, entre ellas el Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis).

Cuánto reciben la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires

De acuerdo con Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, entre enero y octubre la recaudación por juego online alcanzó 13.034 millones de pesos, de los cuales 1.514 millones correspondieron a octubre. El organismo explicó que “las utilidades del juego se giran al Gobierno de la Ciudad a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas para financiar programas de asistencia y desarrollo social”. En el distrito funcionan legalmente 11 plataformas.

En la Provincia de Buenos Aires quedaron alrededor de 9.883,3 millones de pesos en octubre, equivalentes al 10 por ciento de la utilidad bruta total, que fue de 98.833 millones. Según Lotería de la Provincia de Buenos Aires, “este canon es distribuido, principalmente, a rentas generales y municipios”. Allí hay siete plataformas habilitadas para explotar el juego digital.

El costo del juego ilegal y las apuestas clandestinas

El crecimiento de las apuestas clandestinas preocupa al sector por el fácil acceso de menores de edad y la falta de barreras de ingreso. En la industria estiman que el Estado deja de recaudar alrededor de 6.000 millones de pesos adicionales por mes, ya que calculan que el 75 por ciento de las apuestas se realiza en la ilegalidad.

Los sitios no autorizados operan al margen de la ley y no pagan impuestos. Por ese motivo, los operadores legales reclaman que se los someta a las mismas restricciones que rigen para ellos, que incluyen hasta 18 instancias de control, entre ellas una declaración jurada y el reconocimiento facial.