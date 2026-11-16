Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El Municipio confirmó que una de las dos personas buscadas fue hallada desorientada y que la otra denuncia fue una falsa alarma familiar. La fuga de gas aún no fue controlada y continúa restringido el perímetro más afectado.

La Municipalidad de Lanús actualizó la situación tras la explosión provocada por una fuga de gas en Remedios de Escalada. Una de las dos personas que figuraban como desaparecidas fue encontrada, mientras que la búsqueda de la segunda se originó en una falsa alarma familiar.

Según informó el gobierno local, “una de ellas ya fue encontrada, en estado de desorientación, por personal de seguridad que rastrillaba la zona”. En tanto, la denuncia por la otra persona “fue producto de una falsa alarma familiar”.

Fuga de gas e incendio en Remedios de Escalada

El operativo de emergencia continúa en el lugar del estallido. La comuna advirtió que “la fuga de gas aún no pudo ser controlada por MetroGAS”, aunque indicó que “el incendio está circunscripto a la zona de la explosión”.

Ante el avance en la contención del fuego, muchas familias ya pudieron regresar a sus hogares. Sin embargo, permanece restringido el perímetro más comprometido alrededor del foco de la explosión y los vecinos de esa zona continúan evacuados.

“Los equipos de emergencia continúan conteniendo el fuego; una vez que este sea extinguido, todavía quedarán por delante las tareas de evaluación de daños”, detalló el Municipio.

Centros de asistencia y estado de la Biblioteca Alberdi

Para quienes necesiten resguardo o acompañamiento, el gobierno local habilitó dos puntos de asistencia en Remedios de Escalada:

Información y asistencia: Plaza Mariano Moreno, avenida Hipólito Yrigoyen 6200.

Plaza Mariano Moreno, avenida Hipólito Yrigoyen 6200. Centro de evacuados: Club Atlético Talleres, Coronel Timote 3401.

Además, el Municipio informó que la Biblioteca Popular Alberdi, ubicada junto al lugar del hecho, fue revisada por bomberos y se encuentra en buen estado de conservación.