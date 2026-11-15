Las proyecciones privadas anticipan que el año terminará con una inflación similar a la de 2025, una actividad casi estancada y más desempleo. Para 2027, las estimaciones de crecimiento también se redujeron.

La economía argentina se encamina a cerrar 2026 con inflación persistente, escaso crecimiento y más desocupación, según las proyecciones privadas. El panorama contrasta con la expectativa oficial de abril, cuando el ministro Luis Caputo había anticipado que llegarían "los mejores 18 meses".

El índice de precios al consumidor (IPC) se mantuvo en 1,9% mensual durante seis meses, hasta septiembre, sin señales claras de desaceleración. En octubre, el dato del INDEC registró una suba del 2,2%, con los precios regulados de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzando un 4,2%.

Inflación en 2026: tarifas y costos presionan los precios

"La inercia inflacionaria, con expectativas más altas y ajuste de precios relativos pendientes, dificulta la continuidad del proceso de desinflación, que las autoridades parecen seguir buscando a través del “anclaje” cambiario", señaló un informe de Fundación Capital, dirigida por Carlos Pérez y presidida por Martín Redrado.

El análisis sostiene que las tarifas impactan en el IPC de forma directa y también a través de una segunda ronda de aumentos. En medio del shock energético global, la electricidad para comercios e industrias subió 35% en tres meses y 86% interanual hasta septiembre, de acuerdo con CAMMESA, lo que elevó los costos de las empresas.

Las previsiones de inflación para 2026 cambiaron durante el año. A comienzos de 2026, las consultoras proyectaban una variación interanual del 22,4%; en el primer trimestre ajustaron el cálculo al 30,4%. En octubre, el IPC alcanzó el 33,1% interanual y superó por décimo mes consecutivo el 31,5% registrado al cierre de 2025.

Actividad económica: proyecciones de crecimiento a la baja

La desinflación también podría prolongarse. De los 35 episodios con inflación inferior al 40% anual analizados por el FMI, en 21 se necesitaron al menos siete años para llegar a una tasa de un dígito. Uruguay, Chile y México tardaron cuatro años; Israel, seis, y Colombia, ocho, según el economista de Equilibra Gonzalo Carrera.

Para 2026, el mercado redujo su pronóstico de crecimiento de 3,3% a comienzos de año a 0,7% en octubre, muy por debajo de la expansión del PBI del 4,4% en 2025. La actividad habría caído en el tercer trimestre y acumulado dos períodos consecutivos en rojo, una señal de recesión. El economista Luis Secco considera que el estancamiento comenzó hace un año.

"Este año queda marcado por la fuerte desaceleración de la actividad durante el segundo semestre a pesar de la desaceleración en la inflación. La proyección es que 2026 termine con un PIB y un nivel de inflación muy similar al de 2025. Para 2027, no vemos un rebote en el nivel de actividad, va a ser más complejo aún", afirmó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

El arrastre estadístico y las dudas sobre 2027

Tras dos años de recesión, que incluyeron el shock devaluatorio del inicio de la gestión de Javier Milei y una fuerte suba de precios, la economía se reactivó a mediados de 2024, impulsada por la baja de la inflación y el crédito. Sin embargo, el avance se frenó a mediados de 2025, en un contexto de ajuste monetario para contener el dólar y los precios antes de las elecciones.

El crecimiento de 2025 dejó un efecto de arrastre estadístico. Si el PBI hubiera permanecido en el nivel de diciembre, la economía habría crecido 2,3% en 2026. Al descontar ese efecto de la expansión prevista del 0,7%, el crecimiento genuino implicaría una caída del 1,6%. "Te comiste todo el arrastre estadístico", estimó Haroldo Montagu, economista jefe de Vectorial.

La proyección de crecimiento para 2027 también bajó, del 3,1% al 2,1%. Econviews vinculó el empeoramiento de las expectativas con el aumento del riesgo país y las dudas sobre una eventual reelección de Milei. "Si terminás peor este año, empezás peor el próximo; se espera incertidumbre y eso va a afectar el crecimiento", señaló Rafael Aguilar, economista de la consultora.

Montagu enumeró varios factores que, a su juicio, podrían limitar la expansión: el techo de los commodities y la caída del petróleo tras la debacle de Donald Trump, las dudas sobre el respaldo de Estados Unidos, la mora récord que dificulta el crédito, el ingreso gradual de inversiones del RIGI, el bajo consumo y la inversión doméstica negativa. También mencionó los riesgos políticos que describió como "kuka" y "peluca".

Desempleo y caída del empleo formal en Argentina

La debilidad de la industria y la continuidad del cierre de empresas alimentan las previsiones de un nuevo aumento del desempleo. La tasa de desocupación fue del 7,9% en el segundo trimestre de 2026, por encima del 5,7% registrado al final del gobierno de Alberto Fernández y del 6,6% del mismo período de 2025.

Las consultoras estimaron una desocupación del 7,6% para el tercer trimestre de 2026, del 7,8% para el cuarto y del 7,9% para el primero de 2027. En paralelo, el empleo formal volvió a caer en agosto, según el SIPA.

"El empleo formal volvió a caer en agosto (SIPA). La sangría no para. En el mes perdieron su puesto 13.640 trabajadores registrados. Contra noviembre de 2023 se destruyeron 386.232 empleos formales", afirmó el sociólogo Luis Campos.