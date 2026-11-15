El Foro por la Niñez entregó al Papa un documento sobre pobreza, alimentación, salud y educación de chicas, chicos y adolescentes. El informe también advierte sobre recortes presupuestarios, violencia y problemas de salud mental.

El papa León XIV recibió un informe del Foro por la Niñez sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en la Argentina. El documento analiza las vulnerabilidades asociadas a la pobreza, el acceso a los alimentos, el desfinanciamiento de la salud y la educación, y el impacto de la violencia de género.

El trabajo, titulado La situación de las infancias y adolescencias en la Argentina, fue elaborado con la colaboración del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, las dos CTA, CTERA y el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes. Se lo entregó en mano el obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana.

El informe sobre las infancias y adolescencias

Rosario Hasperué, coordinadora nacional del Foro por la Niñez, señaló que la organización presenta informes anuales con sus preocupaciones y propuestas. Entre los temas que destacó este año mencionó la puesta en vigencia de la Ley de Baja de Edad de Punibilidad, las violencias que atraviesan las infancias, el aumento del suicidio y el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

“Desde el Foro por la Niñez hace años que venimos haciendo anualmente informes sobre nuestras preocupaciones y también nuestras propuestas. Este año, particularmente, estamos muy preocupados por la puesta en vigencia de la Ley de Baja de Edad de Punibilidad, por todas las violencias que atraviesan a nuestras niñeces, por el aumento del suicidio, por cómo impactan en las subjetividades las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, por las nuevas modalidades de trabajo infantil y todas las problemáticas vinculadas a la salud mental, como las adicciones y el juego”

De acuerdo con el documento, 5,2 millones de chicas y chicos viven en la pobreza y 1,3 millones no acceden a los alimentos básicos. El Foro advirtió que la situación refleja una profunda desigualdad, pese a la capacidad de producción de alimentos del país, y planteó la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza.

Pobreza infantil y vulnerabilidad social

El informe señala que la pobreza alcanza al 45,8% de las personas de 12 a 17 años y al 47,7% de quienes tienen entre 6 y 11 años. Para el Foro, las condiciones de vulnerabilidad también expresan una forma de violencia estatal y afectan los vínculos y las redes sociales necesarias para criar y sostener la vida.

“Las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan las niñas, niños y adolescentes son, en primer lugar, una forma cruel de relación del Estado con la niñez, una forma violenta de recibir a los recién llegados a la sociedad. Una sociedad que se organiza a partir de la violencia, es una sociedad donde se crean rupturas de los lazos sociales, ruptura de esa red necesaria para criar y sostener la vida de las niñas, niños y adolescentes”

Entre los problemas relevados figuran el deterioro de las condiciones de vida en los hogares y la insuficiencia de los ingresos laborales. También se mencionan dificultades en la salud materno-infantil, malnutrición, bajas coberturas de vacunación y expansión de enfermedades prevenibles. En adolescentes y jóvenes, el documento apunta al consumo, las apuestas, la salud mental y las infecciones de transmisión sexual.

El Foro también vinculó la situación de las infancias con el desfinanciamiento del sistema educativo, el incumplimiento de normas vigentes, el deterioro de las condiciones para enseñar y aprender y el aumento de las desigualdades.

Recortes presupuestarios y deterioro de los ingresos

El documento describe un escenario de precarización laboral y destrucción de 370.000 puestos de trabajo. Según sus datos, el poder adquisitivo de los salarios cayó un 28% en general y un 36% en el sector público.

Sus autores sostienen que el deterioro económico y social repercute en la salud mental de chicas y chicos, con un crecimiento de las autolesiones, la depresión y los intentos de suicidio. También señalaron situaciones de violencia, acoso y amenazas que afectan la convivencia en las escuelas.

El informe lleva las firmas de Vanesa Salgado, Agustina Haimovich, Silvia Almazán, Dolores Abal Medina, Maricel López, Florencia Morelli, Mirta Ramos y Viviana Doval. De acuerdo con el relevamiento, los recursos del Presupuesto Nacional destinados a la población infantil se redujeron un 21% respecto de 2023.

Entre los recortes mencionados, el Fondo de Incentivo Docente fue virtualmente eliminado y las prestaciones alimentarias perdieron un 41%. El programa Conectar Igualdad fue discontinuado; el presupuesto para Infraestructura y Equipamiento cayó un 93%, en el marco de la cancelación de la obra pública nacional, y las becas estudiantiles se redujeron un 80% en relación con su capacidad económica.

Salud pública y cobertura de vacunación

El Foro advirtió que el ajuste en salud también afecta a niñas, niños y adolescentes. En los hogares urbanos, el 45% tiene cobertura únicamente a través del sistema público, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, lo que implica una mayor demanda para ese sistema en un contexto de reducción de recursos.

El documento indica que, entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre del año analizado, 1.266.863 personas quedaron sin obra social ni prepaga. El informe relaciona esa situación con la destrucción de puestos de trabajo registrados y el avance de la informalidad laboral.

Durante el período relevado, el Foro detectó niveles alarmantemente bajos en las coberturas de vacunación de niñas, niños y adolescentes, con brechas significativas frente a la meta programática del 95%.