Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El economista cuestionó la combinación de inflación mensual del 2% y dólar estable, y señaló riesgos por el atraso cambiario, la pérdida de reservas y los vencimientos de deuda de 2027 y 2028.

El economista Roberto Frenkel, presidente del CEDES, advirtió que el nivel de inflación cercano al 2% mensual y la estabilidad del dólar no pueden sostenerse en el tiempo. Aunque reconoció que el Gobierno de Javier Milei redujo la inflación respecto del escenario heredado, alertó sobre los riesgos del atraso cambiario y las dificultades para mantener el programa económico.

Frenkel consideró que el momento actual no tiene antecedentes exactos, debido al superávit comercial y al respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Sin embargo, sostuvo que esos factores no eliminan las vulnerabilidades del esquema.

Superávit comercial, petróleo y vencimientos de deuda

El economista describió el actual superávit comercial como coyuntural y señaló que el aumento del petróleo, asociado a la Guerra de Irán, impactó en las cuentas externas. También advirtió que los mayores costos internacionales de la energía todavía no se trasladaron por completo a los precios locales, por lo que podrían presionar sobre la inflación y los combustibles.

En ese contexto, planteó dudas sobre la capacidad del país para conseguir los dólares necesarios para afrontar sus obligaciones. En particular, puso el foco en los vencimientos de deuda previstos para 2027 y 2028 y en la continuidad del respaldo financiero estadounidense.

Para explicar la incertidumbre sobre una eventual intervención de Bessent ante una corrida cambiaria, Frenkel comparó esa ayuda con un seguro cuya cobertura no está garantizada. Según afirmó, ante la falta de certeza el mercado opta por comprar dólares.

Frenkel alertó por el atraso cambiario y la pérdida de reservas

El presidente del CEDES sostuvo que el esquema político y económico es insostenible porque el peso se aprecia de manera persistente. Aclaró que la falta de antecedentes no significa que no existan riesgos y vinculó las amenazas actuales con otros ciclos de atraso cambiario registrados en el país.

Frenkel señaló que, pese al superávit comercial y de cuenta corriente, continúan perdiéndose reservas y no ingresan capitales porque la inversión está frenada. También indicó que el Banco Central interviene en el mercado de futuros y sostiene tasas de interés elevadas para contener el dólar.

En su análisis, una tasa que permite obtener cerca de 35% con carry trade desalienta el consumo y contribuye al estancamiento de la actividad. Además, sostuvo que muchos hogares están endeudados y que los aumentos de energía, combustibles y alimentos afectan con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos, lo que puede elevar la pobreza y la desigualdad.

Riesgo país, inflación y posible vuelta del cepo

Sobre el riesgo país, el economista explicó que los bonos argentinos ofrecen rendimientos cercanos al 14% anual en dólares, pero que los inversores temen un incumplimiento o una reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera. También señaló que una parte importante de las obligaciones no es negociable porque corresponde al Fondo Monetario Internacional, lo que incrementa la preocupación de otros acreedores.

Frenkel afirmó que el dólar debería subir, aunque advirtió que una devaluación aceleraría la inflación y erosionaría el principal activo político de Milei. Al mismo tiempo, remarcó que una inflación del 2% mensual, sostenida junto con un dólar quieto, no resulta viable.

"Con el país al borde de una hiperinflación, uno puede decir que Milei la bajó a 2% mensual. Pero mi punto es otro: 2% mensual de inflación no solo es mucho sino que no es sostenible porque una tasa de 2% mensual estable en el tiempo y el dólar quieto no se sostienen."

Consultado sobre las alternativas económicas, reconoció que las propuestas de distintos especialistas implican costos políticos para el Gobierno. También consideró posible que, antes que devaluar, la administración vuelva a imponer restricciones cambiarias a las personas. Según planteó, Milei buscaría llegar a las elecciones de 2027 sin sobresaltos en el dólar y después comenzaría una nueva etapa.