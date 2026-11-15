La visita del Papa puso en primer plano la desigualdad social y el retroceso del catolicismo en el país. Los datos de pobreza, indigencia y religión reabren una pregunta sobre el rumbo económico y político.

En menos de 70 horas, León XIV pasó por la Casa Rosada, encabezó una misa multitudinaria, visitó el Cottolengo de Claypole y participó de encuentros con jóvenes en Córdoba, Devoto y Luján. La intensa agenda tuvo lugar apenas 20 días después de una operación para extirparle un cáncer de pulmón.

Su mensaje convocó a fieles y a personas alejadas de la Iglesia. Cerca de 7 millones de personas se acercaron a las actividades, incluida la misa sobre la avenida del Libertador y la visita a Luján. Pero, además de predicar la fe, el Papa llevó a una región atravesada por la desigualdad un mensaje social que tuvo resonancia en la Argentina.

Pobreza e indigencia en Argentina: las cifras del INDEC

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre, según el INDEC. En los hogares pobres, el ingreso total familiar promedio fue de $922.755, frente a una canasta básica total de $1.440.395. La indigencia llegó al 7,5%: los ingresos promedio fueron de $442.443, mientras que la canasta alimentaria se ubicó en $669.098.

En números absolutos, el organismo contabilizó 2.498.000 hogares pobres, con 9.729.000 personas, y 575.000 hogares indigentes, con 2.249.000 personas. El impacto tampoco se distribuye por igual: la pobreza afecta al 44,5% de los chicos de 0 a 14 años y al 14,8% de las personas mayores de 65.

Las regiones y ciudades con mayor pobreza

El Noreste registró la tasa más alta, con 41,5% de pobreza y 10,5% de indigencia. Le siguieron Cuyo, con 36,7% de pobreza; el Gran Buenos Aires, con 32,1%; el Noroeste, con 31,5%; y la región Pampeana, con 30,3%. La Patagonia tuvo el menor índice, con 28,4%.

Dentro del área metropolitana, la Ciudad de Buenos Aires presentó un 13,9% de pobreza, frente al 36,9% de los partidos del conurbano. Entre los aglomerados urbanos, Concordia encabezó el registro con 56,2%, seguida por Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%. El panorama es especialmente delicado entre los más jóvenes: casi uno de cada dos menores vive en hogares pobres.

La Argentina de 1987 y la situación actual

La última visita papal al país había sido la de Juan Pablo II, en 1987. En ese momento, la desocupación era del 5,4% y el empleo asalariado formal tenía un peso mayor en la estructura social. El Plan Austral perdía efecto y la inflación mensual avanzaba desde registros del 3,4% hasta picos del 20%. El año cerró con una inflación de tres dígitos: 174,8%, según mediciones de la CEPAL, antes de desembocar en la hiperinflación.

En 1987, el INDEC todavía no difundía una medición nacional semestral consolidada de pobreza como la actual. Los estudios históricos sobre el Gran Buenos Aires ubicaban la pobreza por ingresos en torno al 20%, antes del salto de 1988 y 1989. La cifra contrasta con el 32,3% de pobreza y el 7,5% de indigencia registrados en la actualidad.

El mensaje social de León XIV y la disputa política

Con esos indicadores como telón de fondo, León XIV puso en el centro de su visita la Doctrina Social de la Iglesia, un conjunto de enseñanzas morales sobre los problemas sociales, económicos y políticos. Sus intervenciones marcaron una posición que incomodó a distintos sectores y expusieron la distancia entre el mensaje del Papa y los modos de La Libertad Avanza. También se diferenciaron de la interpretación de parte de la oposición, que entendió que la visita estaba dirigida contra Javier Milei.

La misión papal, además de señalar problemas sociales, buscó acercar a más personas a la Iglesia o frenar la pérdida de fieles. La Argentina continúa siendo un país de mayoría católica, aunque las mediciones muestran una caída sostenida.

Menos católicos y más personas sin religión

El Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina de la UBA, correspondiente a 2026, indica que el 57,7% de la población de 16 años o más se declara católica. El Pew Research Center registró un 58% en 2024, equivalente a unos 27 millones de adultos. Es el nivel más bajo de una tendencia que contrasta con el 93,6% registrado en 1947 y el 90,05% de 1960, último año en que los censos preguntaron por la religión.

Las encuestas del CEIL-CONICET también reflejaron el descenso: la proporción de católicos pasó del 76,5% en 2008 al 62,9% en 2019. En paralelo, quienes no tienen religión aumentaron del 11,3% al 22,4% entre 2008 y 2026, mientras que los evangélicos pasaron del 9% al 17,4%.

La edad marca otra diferencia: entre las personas de 16 a 29 años, el 44,6% se identifica como católico, frente al 69% de los mayores de 50. Investigadores advierten que el fenómeno no implica la desaparición de la fe, sino un cambio en las formas de creer y de relacionarse con las instituciones religiosas. En ese escenario, la pregunta que deja la visita de León XIV sigue abierta: ¿hay lugar para más motosierra?