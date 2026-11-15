Aunque el precio internacional del crudo y la producción de Vaca Muerta impulsan resultados récord, Vista e YPF suben mucho menos que las petroleras globales. El riesgo país y la exposición al mercado interno ayudan a explicar la brecha.

El petróleo subió con fuerza en 2026, en medio de la guerra en Medio Oriente y los bloqueos en el Estrecho de Ormuz. Las acciones de las principales petroleras internacionales acompañaron el salto, pero las compañías argentinas quedaron rezagadas, pese a la producción récord de Vaca Muerta y a sus buenos resultados.

La diferencia remite a un diagnóstico que ya circulaba en 2018: el llamado castigo por el código postal argentino. En Nueva York, el entonces presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, y su CEO, Daniel González, sostenían que el valor de la empresa estaba condicionado por su origen, más allá de sus planes y resultados. En ese momento, Vaca Muerta recién empezaba a dejar de ser una promesa.

Las acciones petroleras argentinas quedan detrás de las internacionales

“Las petroleras argentinas tuvieron en 2026 el mejor contexto en mucho tiempo: un barril de guerra, producción récord en Vaca Muerta y resultados récord. Sus acciones casi no lo registran. La comparación con el resto del mundo es incómoda, porque el producto y el precio internacional son los mismos y el resultado es otro. La explicación habitual es el riesgo país; es cierta, pero incompleta”, señala la consultora Altum Research, de Manuel Couso y Salvador Gullo.

Con dividendos incluidos, desde el inicio del año Chevron rinde 45,9%, Exxon 43,9%, Shell 37,8% y BP 36,8%. En la región, Petrobras avanza 59,4% y la colombiana Ecopetrol, 60,5%. En cambio, las dos petroleras argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) registran subas más acotadas: Vista Energy gana 14,0% e YPF, 2,9%.

El riesgo país y el mercado interno, entre los factores clave

Vista e YPF son las únicas empresas argentinas que cotizan en Wall Street y ganaron valor en lo que va de 2026. El Merval medido en dólares cae 30,1%. Entre las compañías que retroceden figuran Galicia, con una baja de 46,2%; Central Puerto, 41,1%; Macro, 38,8%; Transportadora de Gas del Sur (TGS), 31,8%; Pampa Energía, 28,5%; Irsa, 20,9%, y Telecom, 9,3%.

En ese grupo también aparecen tres empresas de energía cuyo negocio principal no es el petróleo: TGS se enfoca en servicios regulados, Pampa Energía en la producción de gas y Central Puerto en la generación eléctrica. Según Altum Research, el riesgo país explica una parte del desempeño, especialmente después de los saltos registrados desde agosto y del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Otro factor es la exposición a los precios locales.

Vista exporta el 73% de su producción, mientras que YPF coloca casi todo en el mercado interno, donde los precios son inferiores a los internacionales. La posibilidad de vender en el exterior funciona como una ventaja: quien logra que sus productos tengan “pasaporte” para viajar queda menos expuesto a las condiciones locales.

YPF apunta a resultados récord, pero perdió valor en dos meses

YPF se encamina a obtener resultados récord y un EBITDA sin precedentes. Sin embargo, desde su máximo, perdió 35% de su valor en los últimos dos meses, unos 8.000 millones de dólares, una cifra superior a la rentabilidad bruta que se espera para todo el año.

“Gran parte del impacto del aumento de los precios del petróleo se amortigua para una empresa integrada como YPF, pero está ganando más plata. El riesgo país afecta a estas compañías, pero pueden emitir bonos internacionales más baratos que el Tesoro, a una tasa de interés de un dígito”, observa Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria Consultores.

“Viven de la macro argentina, pero las empresas energéticas tienen un comportamiento más parecido al internacional”, completa Gadano.