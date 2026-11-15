El REM volvió a recortar su previsión de crecimiento para 2026 y acumula una baja de 2,8 puntos desde diciembre. Un análisis de estimaciones del FMI entre 2000 y 2026 señala diferencias según la orientación política de los gobiernos.

La previsión de crecimiento económico de Argentina para 2026 volvió a caer. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central, ubicó la expansión del Producto Bruto Interno (PBI) en 0,7 por ciento, frente al 1,5 por ciento estimado en septiembre y al 2,1 por ciento de agosto.

La encuesta reunió respuestas de 45 participantes: 33 consultoras y centros de investigación, y 12 entidades financieras. En dos meses, la estimación retrocedió 1,4 puntos porcentuales. En diciembre de 2025, el REM proyectaba un crecimiento del 3,5 por ciento para 2026; respecto de esa previsión, la baja acumulada alcanza los 2,8 puntos.

El REM recortó sus previsiones de crecimiento para 2026

En diez meses, las consultoras y entidades financieras redujeron en un 80 por ciento su expectativa inicial de expansión. La secuencia permite observar el cambio respecto del optimismo que mostraban los pronósticos sobre el crecimiento durante el gobierno de Javier Milei.

Un análisis del periodista Sebastián Lacunza recopiló las previsiones iniciales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los resultados de crecimiento de la economía argentina entre 2000 y 2026. En ese período se registraron 16 años de gobiernos peronistas y nueve años de administraciones encabezadas por Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei.

Las previsiones del FMI y los resultados económicos

Según esa recopilación, en siete de los nueve años de gobiernos no peronistas el FMI sobreestimó el crecimiento, con un desvío acumulado de 16,5 puntos porcentuales. En cambio, durante diez de los 16 años de gobiernos peronistas, la economía creció por encima de las previsiones iniciales, con una subestimación acumulada de 43,6 puntos.

El FMI registra una extensa trayectoria de pronósticos que no coinciden con los resultados económicos argentinos. El análisis plantea que los errores presentan diferencias según el ciclo político: en varios períodos de expansión bajo gobiernos peronistas, el crecimiento superó las estimaciones del organismo; en buena parte de las administraciones no peronistas, el Fondo anticipó un desempeño superior al que finalmente se produjo. El texto sostiene que el fenómeno también se observa durante el gobierno de Milei.

El papel geopolítico del Fondo Monetario Internacional

El planteo propone analizar las previsiones del FMI teniendo en cuenta el rol del organismo. Además de elaborar diagnósticos económicos, el Fondo condiciona políticas de países endeudados mediante recomendaciones de reformas, supervisión de decisiones gubernamentales y compromisos financieros que pueden limitar el margen de acción de los Estados.

El artículo caracteriza al FMI como un instrumento financiero de la geopolítica de Estados Unidos y señala que ese país cuenta con poder de veto dentro del organismo. Desde esa perspectiva, sostiene que las proyecciones económicas no deberían examinarse al margen de los intereses que orientan la intervención financiera internacional.

Un documento sobre instituciones financieras internacionales

Como antecedente, se menciona un documento de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense, fechado en septiembre de 2008 y titulado Army Special Operations Forces Unconventional Warfare. Una sección de sus 248 páginas, denominada “Instrumento financiero del poder nacional de los Estados Unidos y guerra no convencional”, describe el uso de políticas financieras para influir en otros países a través de las condiciones de préstamos, subvenciones y otras formas de asistencia.

“políticas financieras unilaterales e indirectas a través de la influencia persuasiva en las instituciones financieras internacionales y nacionales respecto a la disponibilidad y condiciones de los préstamos, subvenciones u otra ayuda financiera a otros países”.

El documento menciona al Banco Mundial y al FMI como “lugares diplomático-financieros de los Estados Unidos para lograr” esos objetivos, y sostiene que instituciones financieras consideradas independientes pueden funcionar como extensiones del poder estadounidense. También atribuye al Consejo de Seguridad Nacional la responsabilidad de integrar los instrumentos económicos y militares del poder nacional en el exterior.

Desde ese enfoque, las previsiones de crecimiento pueden contribuir a respaldar determinadas políticas económicas y a cuestionar otras. El análisis vincula la reiteración de pronósticos optimistas para gobiernos que aplican programas recomendados por el Fondo y estimaciones más pesimistas para administraciones que se apartan de ellos con los objetivos políticos del organismo.