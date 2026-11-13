Cristian Jerónimo pidió que las cámaras empresarias convoquen a una mesa institucional con los sindicatos y advirtió que la central avanzará hacia una medida de fuerza más contundente hacia fin de año.

La CGT reclamó que los llamados empresariales al diálogo se traduzcan en una convocatoria concreta a los sindicatos. Cristian Jerónimo, cosecretario general de la central, pidió que la iniciativa parta de las cámaras empresarias y advirtió que, hacia fin de año, habrá una medida de fuerza.

Los planteos del sector productivo surgieron durante la visita del papa León XIV a la Argentina, cuyo mensaje de unidad impulsó pronunciamientos a favor de una mesa de diálogo entre distintos actores sociales, políticos y económicos. Para la CGT, esas expresiones deben ir más allá de las declaraciones públicas.

Qué propusieron las cámaras empresarias tras la visita de León XIV

El G6, integrado por ADEBA, CAMARCO, la Sociedad Rural, la UIA, la CAC y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, propuso convocar a una mesa amplia con representantes de los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil.

“Cuando concluya la visita (de León XIV), el G6 propondrá convocar a una mesa amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. El objetivo es acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno. Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer”.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también respaldó el diálogo y los consensos. En un comunicado, convocó a los actores políticos, sociales y económicos a recibir el mensaje papal con responsabilidad y espíritu republicano, y a convertirlo en un impulso para la concordia, el respeto mutuo y un desarrollo justo y sustentable.

CAME pidió políticas para las pymes y el empleo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó que buscará dar continuidad a la unión vivida durante la estadía del Papa en el país. Para eso, planteó profundizar el diálogo con la Iglesia argentina, los distintos niveles del Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos.

La entidad señaló que ese intercambio debe contribuir a generar políticas públicas favorables para las pymes, a las que definió como el principal sostén del empleo registrado en el país.

Durante la visita papal, la propia CGT difundió un documento en el que reivindicó el trabajo como eje de la dignidad humana, defendió la justicia social y destacó el papel del sindicalismo y de las organizaciones de trabajadores.

Jerónimo pidió una mesa institucional con los gremios

El cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA) consideró que un espacio de diálogo sería beneficioso para abordar los problemas estructurales del país. “Ojalá suceda. Sería bueno para todos que haya un ámbito donde se pueda dialogar sobre los problemas estructurales de Argentina”, expresó.

Sin embargo, advirtió: “creemos en el diálogo, no creemos en la especulación ni en el oportunismo”. También sostuvo que, a su entender, hubo oportunismo en el sector empresario al manifestar su voluntad de dialogar mientras acompaña medidas del Gobierno.

Jerónimo aclaró que existe diálogo con empresarios, pero todavía no a nivel institucional. Por eso, pidió que se concrete una convocatoria para evitar que el llamado “no quede en una cuestión efímera en un comunicado”. Además, consideró que deben ser las empresas las que convoquen, porque el encuentro no se realizará “si ellos esperan que sea el Gobierno el que convoque a ese ámbito”.

La CGT anticipó una medida de fuerza para fin de año

El dirigente también cuestionó el Consejo de Mayo, reunido entre 2024 y 2025, y afirmó que “fue una mentira el Consejo de Mayo”, porque “ahí nunca se discutió nada ni hubo diálogo concreto”.

Más allá de que se concrete o no una convocatoria empresaria, Jerónimo ratificó que “hacia fin de año iremos hacia una medida de fuerza más contundente”. La definición sobre qué acción se llevará adelante, precisó, quedará en manos del Consejo Directivo de la CGT.

Por último, dijo estar “totalmente de acuerdo” con el planteo de León XIV sobre la representación sindical de los trabajadores informales. “El universo que representamos es cada vez más chico”, reconoció, y sostuvo que el objetivo es que esos trabajadores se incorporen al sistema cuando haya un modelo político y económico adecuado.