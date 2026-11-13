La Canasta Básica Total aumentó más que la inflación general en octubre y una familia tipo necesitó 1.690.000 pesos para no ser pobre. La Canasta Básica Alimentaria subió 3,1% y el informe de la Universidad Torcuato Di Tella estima que 9,8 millones de personas viven en hogares urbanos pobres.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que marca el umbral de pobreza, aumentó 3,5% en octubre, por encima de la inflación general, que fue del 2,2%, según el último informe del Indec. En el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia, subió 3,1%.

Con esos valores, una familia tipo de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó ingresos mensuales de 1.690.000 pesos para no quedar bajo la línea de pobreza. Para superar el umbral de indigencia, debió reunir 761.261 pesos.

La canasta básica aumentó casi 40% en un año

El costo de vida para los sectores de menores ingresos registró un aumento interanual cercano al 40%, de acuerdo con los últimos datos de las canastas. La suba se produce en un contexto de salarios depreciados y de mayores dificultades para afrontar gastos esenciales.

La CBA tuvo en octubre un incremento del 3,1%, mientras que los alimentos incluidos en el Índice de Precios al Consumidor aumentaron 2% en promedio. El encarecimiento de la comida afecta especialmente a los hogares más vulnerables, que también deben hacer frente a los servicios públicos.

Cuántas personas viven bajo la línea de pobreza

Un informe del Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella estimó que alrededor del 33% de las personas vive en hogares urbanos pobres. El cálculo se basa en una población de referencia de 30 millones de personas y proyecta que unos 9,8 millones no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

La CBT promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre abril- septiembre se estimó en 501.764 pesos por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 36,1 por ciento. Esta proyección sugiere que alrededor del 33 por ciento de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 30.0 millones de personas, lo que implica que alrededor de 9.8 millones viven en hogares urbanos pobres.

Pobreza y condiciones materiales de las viviendas

La vulnerabilidad no se limita a los ingresos. El informe del Indec sobre condiciones de vida del segundo semestre también analizó la calidad de los materiales de las viviendas. Dentro de la población que no es pobre ni indigente, el 4,6% vivía en hogares con materiales de calidad insuficiente, frente al 4,3% registrado un año antes.

Entre las personas bajo la línea de pobreza, el porcentaje que habitaba viviendas con materiales insuficientes llegó al 14%, por encima del 12,4% de un año atrás. El deterioro fue más marcado entre quienes viven en hogares indigentes.

Indigencia y falta de acceso a cloacas

Entre las personas indigentes, el 51,5% vivía en hogares con materiales considerados suficientes, mientras que un año antes esa proporción era del 56,4%. A su vez, el 26,2% habitaba viviendas con materiales insuficientes, frente al 20% registrado en la medición previa.

El acceso a servicios básicos también mostró un retroceso. En el primer semestre de 2026, el 26,9% de los hogares no contaba con conexión a cloacas, frente al 25,2% del mismo período de 2024. En términos de población, el 30,7% no tenía acceso a ese servicio, en comparación con el 30,6% de un año antes: una diferencia que representó 118.000 personas más en hogares sin cloacas.