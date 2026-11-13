Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La Resolución 83/2026 quitó los reconocimientos económicos adicionales para las unidades a GNC y eléctricas en el AMBA. El cambio regirá para las liquidaciones de octubre de 2026 y los meses siguientes.

El Gobierno nacional eliminó los incentivos económicos que había creado cinco meses atrás para promover la incorporación de colectivos a GNC y eléctricos. La medida, establecida por la Resolución 83/2026 de la Secretaría de Transporte, modifica el reparto de subsidios para las líneas de jurisdicción nacional del AMBA que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano.

La decisión deja sin efecto los reconocimientos diferenciales que buscaban impulsar la renovación de las flotas con tecnologías menos contaminantes. En términos relativos, el cambio favorece a las empresas que operan con colectivos tradicionales a gasoil.

Cómo cambia el cálculo de los subsidios a colectivos

En junio, mediante la Resolución 31/2026, la Secretaría de Transporte había dispuesto un aumento del 30 por ciento en la Tarifa Teórica de Referencia para los pasajeros transportados en unidades a GNC y del 50 por ciento para quienes viajaran en colectivos eléctricos.

La nueva norma no deroga esos porcentajes mediante un artículo específico: reemplaza la metodología anterior por otra que ya no los incluye. El cálculo seguirá contemplando tarifas teóricas diferenciadas según la energía utilizada, pero se eliminarán los premios adicionales para los vehículos a GNC y eléctricos.

Cuándo se aplicará la medida y qué plantea el sector

La modificación comenzará a regir para las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026 y los meses posteriores, según el artículo tercero de la resolución. Las empresas del sector señalaron que el cambio no representa un perjuicio significativo y que no prevén realizar protestas.

El argumento es que la mayoría de los colectivos todavía funciona con combustibles tradicionales, mientras que las unidades a GNC y eléctricas representan una proporción minoritaria de las flotas. Por eso, la quita de los beneficios tendría un impacto limitado para las compañías.

La decisión se conoció dos semanas después de que el Gobierno aprobara, a través de la Resolución 80/2026 del 28 de octubre, una actualización de la estructura de costos y las compensaciones para los colectivos nacionales hasta enero de 2027, tras negociar con las cámaras empresarias.

El Gobierno mantiene el reconocimiento de los costos operativos

Con el nuevo esquema, el Ejecutivo conserva el reconocimiento de los distintos costos de operación del transporte público, pero abandona los incentivos específicos que había incorporado cinco meses antes para acelerar la transición energética de los colectivos.