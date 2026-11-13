Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Las primeras proyecciones privadas estiman que el IPC se ubicará entre 1,8% y 2%, luego del 2,2% registrado en octubre. La carne, las tarifas y los cambios en los subsidios limitan una desaceleración más rápida.

La inflación de noviembre se ubicaría entre 1,8% y 2% mensual, según las primeras estimaciones de consultoras, después de que el índice de octubre marcara 2,2%, por encima de las previsiones privadas. Aunque la tendencia general apunta a una moderación de los precios, varios factores podrían impedir una baja más pronunciada.

El Gobierno destaca la evolución de la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los estacionales para mostrar con mayor claridad la dinámica subyacente. Sin embargo, los analistas advierten que el proceso de desinflación sería gradual y con altibajos.

Las proyecciones de inflación para noviembre

“Estimamos que el IPC de noviembre será de 1,8%. El proceso de desinflación será lento y sinuoso, lo que perjudica a la actividad económica y a los salarios reales”, anticipó Diego Piccardo, de Fundación Libertad y Progreso.

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, señaló: “Esperamos para noviembre una inflación en torno a 2% en línea con septiembre (1,9%) y octubre (2,2%)”.

La carne vacuna, entre los factores que presionan los precios

Uno de los rubros que seguirá bajo seguimiento es el de los alimentos, en particular la carne vacuna. Tras meses de relativa estabilidad, el sector anticipa aumentos estacionales hacia fin de año y un posible traslado a los mostradores cercano al 10%, con impacto en el índice general.

El Banco Central también incluyó este fenómeno entre los riesgos para el último trimestre. En su último Informe de Política Monetaria advirtió que la estacionalidad desfavorable suele impulsar subas de la carne vacuna en noviembre y diciembre, aunque espera que sean menores que las de fines de 2025 y principios de 2026.

Tarifas y subsidios agregan presión al IPC

Los servicios regulados constituyen otro factor que pone un piso a la inflación. Noviembre comenzó con ajustes en las tarifas de electricidad, agua, gas y transporte público, además de aumentos en prepagas y colegios privados.

“La primera semana de noviembre mostró una aceleración, especialmente por las subas de las tarifas. El mes podría cerrar entre 1,9% y 2%”, estimó Fausto Spotorno, de Orlando J Ferreres y Asociados. Según Eco Go, los aumentos regulados anunciados aportarían alrededor de 0,42 puntos al dato mensual.

También volverá a incidir la modificación del régimen de subsidios al gas por la reducción de los beneficios de Zona Fría. La medida limita el descuento del 50% a los hogares de la Patagonia y otras regiones de frío extremo, por lo que usuarios de distintas provincias que antes accedían al beneficio recibirán facturas más altas.

“Esperamos una variación de 1,8% para este mes. Por el impacto de Zona Fría, la baja es más contenida de la esperada”, destacó Sebastián Menescaldi, de la consultora.

Combustibles y el objetivo de perforar el 2%

Los combustibles también serán un rubro a observar, ante la caída de la cotización internacional del petróleo y la posibilidad de que se traslade a los surtidores. El Gobierno volvió a postergar hasta diciembre la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar nuevos aumentos en las naftas y el gasoil.

De acuerdo con Eco Go, la postergación evita subas acumuladas de 11,8% en las naftas y de 5,3% en el gasoil. Si esos incrementos se hubieran trasladado a los surtidores, habrían sumado aproximadamente 0,3 puntos al IPC.

En este escenario, las previsiones apuntan a una baja gradual de la inflación, sin una caída abrupta en el corto plazo. Para el Gobierno, el desafío de los próximos meses será quebrar la inercia y lograr que el índice vuelva a ubicarse por debajo del 2% mensual antes del inicio del año electoral.