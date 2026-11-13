Luis Caputo atribuyó el 2,2% de inflación de octubre, en parte, a cambios en el Régimen de Zona Fría. Sin embargo, la inercia, la indexación, los precios internacionales, las tasas de interés y la concentración de los mercados también inciden en la dinámica de los precios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la inflación de 2,2% en octubre se debió principalmente a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría. Según indicó, esos cambios influyeron en el aumento de 4,2% del rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Rosario, por ejemplo, era considerada una zona fría: sus habitantes accedían a un descuento en el gas por el solo hecho de residir en la ciudad. La revisión de ese beneficio tiene una explicación económica, aunque atribuir las variaciones mensuales de la inflación a un factor puntual puede dejar afuera una dinámica más amplia.

La teoría del perejil y las causas de la inflación

El ex presidente del Banco Central Mario Blejer recordó una advertencia del economista Milton Friedman, a la que llamó la teoría del perejil de la inflación. La anécdota se refería a una suba del precio del tomate en España que había generado cuestionamientos a los productores.

“Una vez había subido mucho el precio del tomate en España y todo el mundo hablaba de la inflación que se había producido por los tomates, la culpa era de los productores y se armó un escándalo fenomenal en la prensa. Friedman decía que así como esa vez había aumentado el precio de los tomates, mañana sería el del perejil y luego el de otro producto. Sostenía que, bajo ciertas condiciones, siempre iba a haber algún producto que explicara por qué la inflación daría un mes más alto que otro. 'Tengan cuidado con la teoría perejil de la inflación', decía en clase”.

Para Friedman, la inflación de largo plazo se produce cuando aumenta la cantidad de dinero, aunque el efecto no se manifiesta de inmediato. En el último año, la base monetaria cayó 13,3% en términos reales, de acuerdo con la consultora Quantum Finanzas, pero la inflación no reflejó ese retroceso de forma directa.

Cinco factores que explican por qué no baja la inflación

La evolución de los precios, por lo tanto, no depende solamente de una medida puntual, como los cambios en las zonas frías, ni del nivel de la cantidad de dinero. Entre los factores que pueden sostener la inflación aparecen la inercia y la indexación: los precios tienden a reproducir aumentos anteriores y muchos contratos se actualizan según el índice de precios al consumidor o el tipo de cambio.

También inciden los shocks internacionales. La guerra en Medio Oriente elevó precios y costos, con efectos sobre las cadenas globales de suministro y los alimentos. En ese contexto, el barril de petróleo Brent acumuló una suba de 52% en el año.

Otro elemento es la tasa de interés. La incertidumbre ante el panorama electoral argentino de 2027 puede llevar a los bancos a adoptar una posición cautelosa al fijar el costo de los préstamos, con cobertura ante una eventual devaluación.

Competencia, reformas y dólar en la Argentina

El quinto factor es la concentración de los mercados. Una mirada del Gobierno sostiene que una mayor desregulación y competencia contribuiría a reducir la inflación. Sin embargo, algunas reformas avanzan con demora: el FAL quedó previsto para 2028 y las privatizaciones hidroeléctricas se postergaron para 2027.

Tras conocerse el dato de inflación, el presidente Javier Milei afirmó que buscará abrir más la economía. Mientras tanto, el Gobierno mantiene pisado el dólar, que se encuentra en niveles mínimos de competitividad durante la gestión de Milei y en valores similares a los de los últimos tramos de las presidencias de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.