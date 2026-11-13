El índice marcó su nivel más alto en seis meses y superó las previsiones privadas. Los aumentos en precios regulados y estacionales impulsaron la suba, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de contener la inflación sin profundizar la recesión.

La inflación de octubre llegó al 2,2%, por encima de las proyecciones del sector privado y con su registro más alto en seis meses. El dato fue informado por el Indec al difundir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, había estimado un promedio de 1,8%. Las consultoras relevadas a fines del mes anterior tampoco habían previsto una variación superior al 2%. El resultado final quedó dos décimas por encima de la estimación más alta.

El IPC alcanzó su nivel más alto desde abril

La última vez que la inflación había registrado un valor mayor fue en abril, cuando llegó al 2,6%. Después de bajar al 2,1% en mayo, el índice entró en una etapa de amesetamiento y no volvió a ubicarse por debajo del 1,7%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales que la inflación interanual cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en 33,1%. También resaltó que la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, fue del 1,5%, su nivel más bajo en 15 meses.

Precios estacionales y tarifas presionaron la inflación

Una parte de la aceleración se explicó por los precios estacionales, que aumentaron 5,5%, con una suba del 9,7% en verduras. Sin embargo, los precios regulados también avanzaron con fuerza: treparon 2,9%, por encima del promedio general.

Caputo señaló que "el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda". Esa categoría encabezó los aumentos, con un alza del 4,2%. La modificación del régimen se vincula con la reducción de subsidios a las tarifas energéticas, en el marco de la búsqueda de superávit fiscal.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, con la nueva metodología del IPC basada en la canasta de bienes de 2017-18, la inflación de octubre habría sido del 2,4%. El Indec había previsto aplicar ese índice desde febrero, pero su implementación se postergó. Además, el resultado no fue mayor porque el equipo económico aplazó la aplicación de los impuestos a los combustibles.

El dato suma presión sobre las proyecciones económicas

El registro podría llevar a las consultoras a revisar al alza sus pronósticos para los próximos meses y ampliar la distancia respecto de las previsiones oficiales. El Presupuesto 2027 proyecta una inflación del 29% para 2026 y del 18% para el año próximo. El proyecto será tratado por el Congreso la semana siguiente.

El Gobierno también deberá definir si aumenta las tasas de interés para frenar nuevas subas de precios, con el riesgo de afectar todavía más la actividad económica, o si permite que la inflación avance. La decisión se da después de que la economía entrara en una recesión virtual durante el tercer trimestre y en la antesala de un año electoral.

En la licitación de deuda de esa semana, el Ministerio de Economía evitó renovar la totalidad de los vencimientos e inyectó 1,5 billones de pesos al mercado, en una señal de que busca elevar la liquidez para impulsar la actividad. El repunte inflacionario vuelve a poner en riesgo ese objetivo.

La aceleración se produce además con el consumo en un piso histórico y los salarios rezagados como principal ancla para contener los precios. En ese escenario, el presidente Javier Milei se acerca a un panorama de estanflación mientras se aproxima la instancia en la que deberá plebiscitar su gestión.