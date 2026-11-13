Las reservas internacionales brutas bajaron a 49.078 millones de dólares por el pago de intereses al FMI y la pérdida de valor del oro. El nivel de divisas está bajo la lupa ante los próximos vencimientos de deuda.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron 1.357 millones de dólares en una semana y quedaron en 49.078 millones, cerca de perforar el piso de los 49.000 millones. La baja se explicó por el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional y por el retroceso de la cotización internacional del oro.

El pago al FMI representó unos 880 millones de dólares. El Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, espera recuperar un monto cercano a los 900 millones el próximo mes, si el Directorio del organismo aprueba la revisión pendiente y habilita el desembolso.

Reservas del BCRA y vencimientos de deuda

El nivel de reservas está en el centro de la atención por los compromisos en moneda extranjera que el Gobierno debe afrontar en lo que resta del año y, en particular, el 9 de enero. Ese día vencen pagos de capital e intereses de los bonos Globales, regidos por legislación internacional, y Bonares, bajo legislación local, por unos 4.500 millones de dólares.

Las dudas del mercado sobre la capacidad de pago también se reflejan en el riesgo país, que este jueves operó en 829 puntos, tras acercarse a los 1.000 puntos la semana anterior. A las preocupaciones se suman las inconsistencias que el mercado percibe en el programa monetario y cambiario, junto con tasas de interés en pesos más altas y una moneda local que continúa apreciándose frente al dólar.

El precio del oro impacta en las reservas internacionales

El BCRA compró 103 millones de dólares este jueves, la mayor adquisición de divisas desde mediados de octubre. Así, acumuló compras por 183 millones en el mes, un ritmo considerado bajo hasta el ingreso de la cosecha fina, que suele producirse en diciembre. Esas operaciones no alcanzan para compensar los pagos a organismos internacionales y la pérdida de valor del oro.

En enero, las 1,98 millones de onzas de oro en poder del Banco Central representaban 8.553 millones de dólares. El 4 de noviembre, antes del pago al FMI, su valor había caído a 8.044 millones y, desde entonces, retrocedió otro 4,5 por ciento, hasta ubicarse en unos 7.682 millones de dólares.

El año pasado, el precio internacional de la onza troy de oro subió alrededor de 65 por ciento, con una ganancia cercana a los 1.694 dólares por onza y el mejor desempeño anual desde 1979. Sin embargo, el BCRA no capturó toda esa suba: según la Auditoría General de la Nación, las operaciones financieras que realizó apostando a una baja del metal le ocasionaron pérdidas por unos 1.000 millones de dólares.

El uso del oro como garantía para conseguir dólares

Este año, de acuerdo con informes y fuentes de la entidad, el Banco Central decidió no realizar coberturas sobre el precio del oro. Por eso, el impacto de la baja de su cotización recae íntegramente sobre el valor de las reservas. La entidad no evalúa vender sus tenencias, aunque las utiliza como garantía para obtener liquidez en dólares, que luego vende al Gobierno para cubrir vencimientos.

El Tesoro necesita unos 600 millones de dólares para afrontar compromisos en lo que resta del año y otros 4.500 millones en las primeras dos semanas de enero. Antes del pago de intereses al FMI, contaba con 940 millones de dólares, un saldo que habría quedado en unos 60 millones mientras espera un desembolso algo menor a los 900 millones. La llegada de esos fondos depende del anuncio de medidas acordadas con los técnicos del organismo, sobre las que todavía no se dieron precisiones.

En moneda local, el último saldo disponible del Tesoro era de 8,8 billones de pesos, al 4 de noviembre. Este miércoles, sin embargo, canceló deuda por unos dos billones de pesos. La liquidez restante equivale a alrededor de 4.300 millones de dólares.

Operaciones con bonos y presión sobre el dólar

Los recursos en pesos y dólares del Tesoro están ajustados frente a las necesidades financieras de los próximos 45 días. La estrechez reduce el margen para liberar pesos a la economía y sostener la actividad, mientras crecen las dudas del mercado sobre cómo se afrontarán los vencimientos.

En la plaza financiera se negociaron cerca de 1.000 millones de dólares en bonos, un volumen récord: 418 millones correspondieron al dólar MEP, con acreditación en cuentas del sistema financiero local, y 560 millones al contado con liquidación, con acreditación en cuentas del exterior.

Es poco habitual que las operaciones de contado con liquidación superen a las del MEP. La presión para transferir dólares fuera del país llevó la comisión al 5,9 por ciento, por debajo del máximo de 7 por ciento registrado la semana anterior, pero todavía por encima del promedio.

Por último, la curva de rendimientos de los bonos Globales con legislación de Nueva York, en su cotización en contado con liquidación, muestra tasas más altas en el corto plazo que en el largo. Esa estructura invertida es compatible con un escenario de incumplimiento y se refleja cada vez más en los precios de los bonos argentinos.