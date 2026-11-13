Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias de variada intensidad para la cordillera de Santa Cruz durante la tarde y la noche del lunes 9 de noviembre. Podrían acumularse entre 10 y 30 milímetros, con precipitaciones mixtas de lluvia y nieve en zonas altas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad para este lunes 9 de noviembre. El fenómeno afectará sectores de la Patagonia y podría dejar entre 10 y 30 milímetros de agua acumulada, con registros superiores de manera puntual.

La advertencia estará vigente durante la tarde y la noche y alcanza a la franja cordillerana de Santa Cruz. En las zonas de mayor altitud no se descarta que las precipitaciones se presenten como una mezcla de lluvia y nieve.

Alerta por lluvias en la cordillera de Santa Cruz

El aviso se enmarca en un comienzo de semana con condiciones inestables en el sur del país, en continuidad con el fin de semana largo relacionado con la histórica llegada del papa León XIV.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, en cambio, el domingo tuvo condiciones primaverales y temperaturas agradables. Para las próximas jornadas se prevé que se mantenga la estabilidad.

Recomendaciones del SMN ante las precipitaciones

El organismo aconsejó evitar las actividades al aire libre en zonas cordilleranas expuestas y circular con extrema precaución por rutas de montaña, donde puede haber calzadas resbaladizas y acumulación de agua o nieve.

También recomendó asegurar los elementos que puedan volarse o deteriorarse por la humedad y el mal tiempo, y consultar los partes oficiales sobre el estado del clima y de los caminos provinciales.